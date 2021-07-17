«الأولمبي» يخسرأمام البرازيل في ختام معسكر صربيا

المصدر: (بلغراد- البيان الرياضي)

اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، أمس، معسكره الخارجي الذي أقيم في صربيا، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام بالدولة خلال أكتوبر المقبل. وخسر منتخبنا أول من أمس، أمام نظيره البرازيلي ودياً، 2 - 5، في تجربة مفيدة للمنتخبين حيث يستعد المنتخب البرازيلي لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

تقدم منتخبنا في الدقيقة 21 عن طريق مدافع البرازيل نينو بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل المنتخب البرازيلي هدف التعادل في الدقيقة 43 عن طريق دييغو كارلوس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الدقيقة 66، عاد منتخبنا للتقدم عن طريق عبد الله النقبي من ضربة رأسية ، ليعود بعدها المنتخب البرازيلي لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه رينيير، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق سجل المنتخب البرازيلي، 3 أهداف عن طريق مارتنيلي وميثتيوس (هدفين).

وبدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت راكان المنهالي في حراسة المرمى، ويوسف المهيري، سعيد الكعبي، مروان فهد، فارس خليل، أحمد محمود، عيد خميس، عبد الله البلوشي، خالد البلوشي، عبد الله النقبي وخلفان النوبي، وأجرى الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا، عدداً من التغييرات خلال الشوط الثاني لمنح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم.

وبدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت راكان المنهالي في حراسة المرمى، ويوسف المهيري، سعيد الكعبي، مروان فهد، فارس خليل، أحمد محمود، عيد خميس، عبد الله البلوشي، خالد البلوشي، عبد الله النقبي وخلفان النوبي، وأجرى الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا، عدداً من التغييرات خلال شوط المباراة الثاني بهدف منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

وشهد المباراة مبارك سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى صربيا، ويوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات،مشرف المنتخب الأولمبي، وعدد من مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

فوائد

وأكد يوسف حسين تحقيق مكاسب فنية كبيرة، من المباراة التجريبية مع منتخب البرازيل «السامبا» والذي يستعد لأولمبياد طوكيو، ويضم مواهب جيدة، وأشاد بجهود لاعبي «الأبيض» وانضباطهم وحرصهم على الاستفادة من المعسكر، متمنياً لهم النجاح والتوفيق، ومثمناً عمل الجهازين الفني والإداري، وداعياً إلى تحقيق المزيد من التطور والانسجام قبل بداية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة التي تقام في أكتوبر المقبل.

أسلوب

وأعرب مهاجم منتخبنا الأولمبي عبد الله النقبي، عن سعادته بالتسجيل في مرمى المنتخب البرازيلي «السيليساو»من ضربة رأسية جميلة، وقال: النتيجة التي انتهت عليها التجربة الودية لا تعبر عن سير أحداث المباراة، خاصة وأن منتخبنا استطاع التقدم مرتين بالنتيجة، كما تحكمنا في بعض مجريات المباراة، وفرضنا أسلوبنا على المنتخب البرازيلي، ولعبنا بتوازن تام باستثناء الدقائق العشر الأخيرة.

وأوضح: معسكر صربيا جاء ناجحاً من كافة النواحي الفنية والبدنية، وقام المدرب الإسباني دينيس وجهازه المساعد، وكذلك الجهاز الإداري، بدور إيجابي في مسألة توفير كل احتياجاتنا وتقديم النصائح لنا، والمنتخب سيكون جاهزاً لخوض غمار التصفيات والمنافسة بقوة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى النهائيات.

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