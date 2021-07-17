4 مراحل لدوري اليد والانطلاقة 3 سبتمبر

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد الثالث من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق موسم 2021 / 2022، وتشارك 9 أندية في مسابقات الرجال، وتمنح بطولة الدوري في ثوبها الجديد، الفرصة لجميع الأندية للمنافسة على اللقب حتى ختام مراحل البطولة الأربع.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت روزنامة الموسم الجديد لفرق الرجال وتتضمن بطولة الدوري، بجانب كأس السوبر وتقام 9 سبتمبر المقبل وتجمع فريقي الشارقة بطل الدوري مع الجزيرة وصيف كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما تقام مباريات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة خلال الفترة من 17 ديسمبر المقبل وحتى 21 يناير 2022، ويختتم الموسم ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال الفترة من 5 - 15 أبريل 2022.

جديد الدوري

واكد عبد السلام ربيع، نائب رئيس الاتحاد، حرص مجلس إدارة اللعبة ومن خلال لجنة المسابقات على الخروج عن الشكل المألوف لنظام بطولة الدوري، من خلال نظام خاص يمنح جميع الأندية الفرصة للمنافسة على لقب البطولة الأقوى والأطول بالموسم.

وستكون الانطلاقة 3 سبتمبر بالدور التمهيدي من دور واحد بين الفرق التسعة وحتى 11 ديسمبر، ويقام على أرض محايدة لتحديد الترتيب من الأول وحتى التاسع، ثم يقام الدور قبل النهائي خلال الفترة من 11 - 26 فبراير 2022، ويتم خلاله تقسيم الفرق التسعة إلى مجموعتين وفق ترتيب الدور التمهيدي ويقام من دور واحد، وسيتم بنهايته منح نقاط اعتبارية تضاف للفرق خلال الدور النهائي ويحصل كل من متصدري المجموعتين على نقطتين/، ويحصل وصيفا المجموعتين على نقطة واحدة.

الدور النهائي

ويمثل الدور النهائي المرحلة الثالثة للبطولة، ويقام من 4 - 26 مارس 2022، وتشارك بهذه المرحلة 6 فرق وهي الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالمجموعتين، حيث يقام دوري من دور واحد لتحديد المراكز النهائية للبطولة من الأول وحتى السادس، بينما تلعب باقي الفرق أصحاب المركزين الرابع والخامس من الدور السابق من دور واحد لتحديد المراكز من السابع الى التاسع.

4 مباريات

وتشهد الجولة الأولى من الدوري 4 مباريات، ويلعب يوم 3 سبتمبر مليحة مع النصر والعين مع دبا الحصن، ويوم 4 سبتمبر الوصل مع الجزيرة، وبني ياس مع شباب الأهلي، ومنحت القرعة فريق الشارقة البطل راحة في الجولة الأولى.

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