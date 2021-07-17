اكتمال إجراءات تسجيل رياضيي الإمارات في أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أنهى وفد الإمارات في طوكيو كل الأمور المتعلقة بتسجيل وفد الدولة من الرياضيين والإداريين، المشارك في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية خلال الفترة من 23 الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 42 منشأة رياضية.

وتأكد أحمد الطيب مدير وفد الإمارات في الدورة الأولمبية من اكتمال مختلف الإجراءات الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب، والخاصة بالوصول واستلام الأمتعة وإجراء المسحات الطبية الدورية سواء عقب الوصول إلى طوكيو أم خلال فترات المنافسات.

وتعرف الطيب على جداول التنقلات ومواعيد التحرك الخاصة بالرياضيين من خلال منصة اللجنة المنظمة داخل القرية الأولمبية والتي تنقسم إلى العديد من الإدارات المعنية في الجوانب الطبية والصحية والإقامة والإعاشة.

وصول

من ناحية أخرى يصل منتخبنا الوطني للجودو إلى طوكيو اليوم قادماً من مولدوفا عقب ختام معسكره التدريبي، كما يصل في اليوم ذاته الرامي سيف بن فطيس والدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية وطبيب الوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

على الجانب الآخر تنتشر السيارات الذاتية القيادة داخل القرية الأولمبية لخدمة الوفود المشاركة في التنقل والوصول إلى المواقع المختلفة.

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