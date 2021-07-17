العين والنصر «بروفة العيد» في إسبانيا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

يلتقي فريقا العين والنصر ودياً الثلاثاء المقبل (أول أيام عيد الأضحى المبارك) في معسكر إسبانيا، وتعتبر المباراة الأولى للفريقين ضمن المرحلة الثانية من الإعداد، في بروفة للموسم الجديد.

ويتم خلالها الاطمئنان على جاهزية اللاعبين بعد انتهاء الفترة الأولى من برنامج الفريقين، ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر العين في إسبانيا اليوم، الثلاثي خالد البلوشي وناصر الشكيلي ومحمد عباس، عقب انتهاء معسكر منتخبنا الوطني الأولمبي في صربيا أول من أمس، بالخسارة 2 - 5 من المنتخب البرازيلي الأولمبي.

وأكد عبدالله علي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم في نادي العين، الالتزام خلال المباراة بالبروتوكول الصحي المعمول به في الدولة ضد جائحة كورونا وقال: تابع العين أمس، تدريباته بمشاركة فريق مقاطعة مورسيا، في تقسيمة تدريبية بناء على رغبة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وأشاد بمردود لاعبي العين في المعسكر، مؤكداً أن أداء الجميع يأتي تحت عنوان «الجدية والشعور بالمسؤولية»، انطلاقاً من معرفتهم التامة بمدى أهمية هذه المرحلة بالنسبة للفريق في التحضير للموسم الجديد وقال: الإعداد يسير بصورة جيدة تحت قيادة ريبروف، ويؤدي الفريق تدريبات يومية على فترتين، وتتخللها برامج خاصة بالاستشفاء، وتقوية العضلات، في صالة الجمانيزيوم وحوض السباحة، وفقاً للإجراءات الاحترازية.

وحول اكتمال الصفقات، قال: الحديث عن الصفقات يجب أن يكون بعد اكتمال كافة الإجراءات وليس خلال مرحلة المفاوضات، واللجنة المكلفة تعمل على قدم وساق من أجل اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الذين يهتم النادي بضمهم إلى الفريق.

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