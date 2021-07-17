كلباء يستعير الحوسني من «الفرسان»

المصدر: (كلباء – محمد فضل )

أعار نادي شباب الأهلي «فرسان دبي» حارسه جمال الحوسني إلى اتحاد كلباء ليلعب ضمن صفوفه في الموسم الكروي المقبل، وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة نادي اتحاد كلباء عدم وجود أي ضبابية في موقف المهاجم التوغولي بينال ملابا، مشيراً إلى أن عقده مستمر مع «النمور» حتى 2023.

ولفت إلى إحداث تغييرات طفيفة على مستوى أجانب الفريق بعد أن قامت الشركة بالتعاقد مع النمساوي زولغ روبوت قادماً من نادي بوخوم الألماني، والذي شارك معه في 31 مباراة خلال الموسم الماضي محرزاً 15 هدفاً، فضلاً عن مساهمته في صناعة 16 هدفاً. ونوه النقبي إلى أن إدارة النادي تهدف إلى الاستقرار الفني، ولذلك كان شعار الشركة الإبقاء على الجهاز الفني بقيادة المدرب خورخي داسيلفا ومساعديه بجانب الاعتماد على أعمدة الفريق الذين قدموا موسماً مميزاً مع كلباء في الموسم الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز