مجلس البطران.. أمل «الصقور» في اللعب مع الكبار

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

تنتظر يوسف البطران رئيس مجلس إدارة وشركة كرة القدم بنادي الامارات، ملفات ساخنة خلال فترة توليه زمام الأمور في النادي، فضلاً عن التحديات المتعلقة بتعيين الجهازين الفني والإداري للفريق والتعاقد مع لاعبين أجانب ومواطنين على مستوى عالِ يستطيعون قيادة الصقور للتحليق في أجواء دوري الخليج العربي.

وتضع جماهير نادي الإمارات أملها في مجلس البطران، وفي الوجوه الجديدة المرشحة للمشاركة في إدارة النادي، بطموح العودة للعب مع الكبار في دوري المحترفين.

الجدير بالذكر أنه تم ترشيح 17 عضواً للإدارات الثلاث بالنادي، وهي مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم وشركة الاستثمار بحيث يكون التركيز على إدارة النادي والشركة مع عدم إغفال مهمة الاستثمار، وهو توجه جديد يلعب دوراً مهماً وسيفيد النادي كثيراً على مستوى التسويق والترويج.

وتبدو معنويات لاعبي «الصقور» عالية بعد سماع نبأ تعيين التشكيل الجديد برئاسة يوسف البطران ونائبيه خالد حميد بن بدر السويدي منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي، ووليد محمد عبد الكريم الأحمد النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، في انتظار الكشف عن بقية الأسماء وتوزيع المهام على الأعضاء خلال الساعات المقبلة.

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