فريق أبوظبي يدافع عن لقبه في «أوجستو الكلاسيكي» لزوارق الفورمولا 2

المصدر: أوجستو- وام

يشارك فريق أبوظبي في تحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 2 الذي ينطلق اليوم في مدينة أوجستو ببولندا، بمشاركة 14 زورقاً، ويأمل الفريق، حامل لقب البطولة، في تكرار الإنجاز نفسه وحصد المركزين الأول والثاني عبر زورقيه أبوظبي 1 وأبوظبي 2، ويقام السباق على مدار يومين، عبر 12 ساعة بمعدل 6 ساعات يومياً ويشارك فريق أبوظبي بسبعة متسابقين، ويقود زورق أبوظبي 1 كل من ثاني القمزي وراشد القمزي ومنصور المنصوري في حين يقود زورق أبوظبي 2 ماجد المنصوري وراشد الطاير وراشد الرميثي ومحمد المحيربي، وحسب لوائح المنافسة يقوم كل متسابق بقيادة الزورق لمدة زمنية تتراوح ما بين الساعة ونصف إلى ساعتين.

وأشار سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي إلى قوة المنافسة في السباق الذي يضم نخبة من المحترفين والأوائل في المنافسات البحرية المختلفة، معرباً عن ثقته في قدرة فريق أبوظبي على تحقيق نتائج مميزة في هذا السباق. ويعد ثاني القمزي أحد أقدم المتسابقين في فريق أبوظبي.

حيث يدخل حالياً موسمه الدولي رقم 22 منذ بداية مشاركاته مع الفريق في البطولات العالمية ولا يزال في قمة عطائه من خلال ما يقدمه في المسابقات البحرية المختلفة. وأكد القمزي الاستعداد التام من أجل خوض المغامرة البولندية والسعي إلى الحفاظ على لقب البطولة خصوصاً مع إنهاء الفريق أخيراً لتدريبات وتمارين مكثفة في إيطاليا قبل الانتقال إلى بولندا.

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