منتخب الإمارات الأولمبي يخسر من البرازيل ودياً في صربيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر المنتخب الإماراتي الأولمبي أمام نظيره البرازيلي 2-5 مساء أمس الخميس، في المباراة الودية في ختام معسكر "الأبيض" الخارجي المقام حالياً في صربيا، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، والتي ستلعب مبارياتها في أكتوبر المقبل.

وبدأ منتخب الإمارات بالتسجيل في الدقيقة 21، عن طريق البرازيلي نينو بالخطأ في مرماه، وأدرك دييغو كارلوس التعادل للبرازيلي في الدقيقة 44، ثم عاد "الأبيض" للتقدم في الدقيقة 68، عن طريق عبد الله النقبي.

وتمكن بعدها المنتخب البرازيلي من تسجيل 4 أهداف متتالية عن طريق رينير في الدقيقة 78، وجابرييل في الدقيقة 82، وماتيوس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 85 و1 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتعتبر مواجهة البرازيل الودية، فرصة كبيرة لمنتخبنا للاحتكاك مع أحد المنتخبات القوية في العالم، بعدما أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية، منتخبنا في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات سلطنة عمان والهند وقيرغيزستان.

ويضم المنتخب البرازيلي في صفوفه، نخبة من اللاعبين المحترفين الذين ينشطون في كبرى الدوريات الأوروبية، ويستعد لخوض منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق في طوكيو، ويلعب "السيليساو" حامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات ألمانيا والسعودية وكوت ديفوار.

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