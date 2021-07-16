سلطان المنذري: أتطلّع للإنجازات بشعار العين

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكملت شركة العين لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع حارس المرمى، سلطان المنذري، «26 سنة»، حتى 2024، وكان عقد اللاعب انتهى مع نادي الوصل، نهاية الموسم الماضي، واعتبر المنذري، انضمامه إلى فريق نادي العين، خطوة مهمة له في مشواره الكروي، وقال: لاعب الكرة دائماً ما يبحث عن التحديات الكبيرة، وعلى المستوى الشخصي.

وأتطلع إلى تحقيق طموحاتي وتحقيق إنجازات بشعار العين، وأشعر بسعادة بالغة بتحقيق حلمي بإكمال صفقة انتقالي إلى العين، ولا أنسى أن أشكر إدارة الوصل وجماهير «الإمبراطور»، على الدعم اللافت خلال الفترة التي أمضيتها في النادي، الذي أكن له كل التقدير، فيما اكد عبد الله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، إن انضمام المنذري، إضافة جيدة إلى قائمة «الزعيم».

وقال: يمتلك اللاعب مقدرات رائعة في حراسة المرمى، ونتمنى له التوفيق مع العين، ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات الفريق بعد العودة من معسكر إسبانيا

وأعرب سلطان المنذري عن تقديره لإدارة نادي العين والجهاز الفني على الثقة الكبيرة التي منحوها له، وقال أعد بتقديم أفضل ما لدي، من أجل تحقيق أهداف النادي وإسعاد القاعدة الجماهيرية العيناوية الكبيرة خلال مشوار التحدي في الدفاع عن شعار النادي.

روح الفريق

وحول حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، قال المنذري: فريق العين يضم حراس مرمى على أفضل مستوى، بقيادة الدولي خالد عيسى، وتركيزنا على العمل بروح الفريق ودعم الحارس الأساسي في التشكيلة، لأن تألقه يمنح الثقة للفريق وينعكس إيجاباً على بقية حراس مرمى العين ويحفزهم على مضاعفة الجهود من أجل تطوير مستواهم، والأهم دائماً بالنسبة للجميع أن يحقق الفريق النتائج القوية التي تسعد جماهيره الوفية وتتسق مع طموحات اللاعبين وأهداف النادي الكبير.

وأكمل: اللعب لنادي العين حلم أي لاعب كرة بالدولة، يتطلع إلى تتويج مسيرته الكروية بإنجازات محلية وخارجية، وسأعمل بقوة من أجل المساهمة مع زملائي في تحقيق الأهداف المرجوة بكل تأكيد.

مشوار

الجدير بالذكر، أن المنذري استهل مشواره الكروي في أكاديمية نادي الجزيرة، وتدرج إلى أن وصل فريق الكرة الأول، قبل أن ينتقل إلى دبا الفجيرة، على سبيل الإعارة، وبعده انضم إلى الوصل ومع نهاية عقده تعاقد معه (الزعيم)، ويتمتع المنذري بمقدرات عالية في حراسة المرمى، ويتميز بردة فعله الجيد في التصدي للمحاولات الهجومية المعاكسة، ويعتبر أحد أبرز الحراس خصوصاً وأنه يمتلك بنية جسمانية جيدة تلائم مركز حراسة المرمى.

شراكة

ومن ناحية أخرى، أعلن نادي العين رسمياً، انضمام الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، إلى شركاء «الزعيم»، ووقع على عقد الشراكة بين الطرفين، من جانب نادي العين، راشد عبد الله المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، وعن الشركة الإسلامية العربية للتأمين، فاهم الشحي الرئيس التنفيذي للشركة .

والذي أعرب، عن سعادة الشركة الشراكة مع أحد أكبر أندية القارة، نادي العين زعيم الكرة الإماراتية، وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية على مستوى الدولة، وقال: نلتزم باعتماد أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات التأمين الصحي المثالية، حرصاً على الاستفادة من الشراكة مع أكبر المؤسسات الصحية في مختلف أنحاء العالم لاسيما مؤسساتنا الوطنية، لضمان سلامة اللاعبين، والعمل على تعزيز إجراء الفحوصات الطبية الدورية اتساقاً مع رؤية الشركة في اعتماد التدابير الوقائية الخاصة بالوقاية من إصابات الملاعب وأفضل الأساليب العلاجية.

تعزيز

وقال راشد عبد الله: إن مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي،يؤكد دائما على أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية المتميزة، والمؤسسات العالمية الرائدة في مختلف المجالات، وبنود الاتفاقية المبرمة بين نادي العين والإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، تتضمن التزام شريكنا الجديد بتوفير التأمين الطبي الشامل لتغطية تكاليف إصابات اللاعبين خلال المشاركات المحلية والخارجية، لاسيما الحصص التدريبية على أن يشمل التأمين تكاليف العلاج والفحوصات الخاصة وكل ما يتعلق بإصابات الملاعب.

وأضاف: الشراكة، تخدم الأهداف المشتركة للطرفين، ونحن سعداء بانضمام واحدة من رواد شركات التأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى قائمة رعاة نادينا، خصوصاً وأن شركة (سلامة) حققت إنجازات عديدة تبعث على الفخر والاعتزاز، من خلال تتويجها بجوائز محلية وعالمية، عدة مرات آخرها جائزة أفضل شركة تأمين متخصصة بالتكافل لعام 2021.

وتابع: ارتبط اسم نادي العين بصناعة الأمجاد ومعانقة الألقاب وحصد البطولات بمختلف الألعاب، كما اعتاد على مواكبة علامات التميز والنجاح في شتى المجالات، وذلك على مر تاريخه العريض، ونفخر اليوم بانضمام الإسلامية العربية للتأمين، إلى قائمة شركاء نادي العين الرياضي الثقافي، سائلين الله العلي القدير السداد والتوفيق للجميع.

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