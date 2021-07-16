القبيسي: التحديات كبيرة أمام مجلس الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ثمّن عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الثقة الغالية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على التكليف الجديد لمجلس إدارة النادي.

وقال «التحديات كبيرة أمام المجلس والذي سيعمل سيعمل على ترجمة توجيهات وتوصيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على النحو الأمثل حتى يؤدي النادي دوره في منطقة الظفرة رياضيا وثقافيا واجتماعيا»، جاء ذلك عقب الإجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الظفرة،بحضور ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات والمساندة.

وتقرر خلال الإجتماع اختيار سالم عيسى المزروعي نائباً للرئيس والعضو المنتدب للنادي، ومبارك عبيد المنصوري رئيساً لشركة الاستثمار، وأحمد عمران القبيسي رئيساً لشركة كرة القدم، وعيسى سيف المزروعي رئيساً لشركة الألعاب الرياضية، وحميد راشد المنصوري للاستراتيجية واستمرارية الأداء.

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعمه لنادي الظفرة وجميع أندية إمارة أبوظبي متمنياً استمرارية هذا الدعم الذي يساهم في تطور الأندية ويمكنها من تنفيذ كافة برامجها وأهدافها. وثمن جهود مجلس إدارة الظفرة السابق برئاسة حمد خميس المنصوري، وكل الجهود التي قدمتها الشركات المختلفة لرفعة النادي.

مؤكداً أن دورهم مواصلة العمل حتى يفرض النادي وجوده بين أندية الدولة ونيل المكانة التي يستحقها. وطالب القبيسي خلال الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالعمل بروح الفريق الواحد مع وضع مصلحة النادي نصب أعينهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والتعاون المشترك، لتحقيق النجاح.

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