7 حكمات في دورة «VAR» الآسيوية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انطلقت أمس، في فندق الغرير بدبي، فعاليات دورة حكمات تقنية الفيديو المساعد «VAR»، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويستضيفها اتحاد الكرة، بمشاركة 7 حكمات من 6 اتحادات وطنية، هي: الإمارات، اليابان، أوزبكستان، إيران، هونغ كونغ وتايلاند.

وتعذر مشاركة حكمات من اتحادات الصين وأستراليا وفيتنام، بسبب قيود السفر.

شهد الافتتاح حمد المزروعي عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد العشماوي المنسق المحلي للورشة، وعدد من مسؤولي الاتحاد القاري.

وأكد المزروعي أهمية الدورة التي تقام في إطار التعاون بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي لتأهيل الحكمات.

ويقدم الدورة نخبة من المحاضرين المعتمدين في الاتحاد الآسيوي، هم السعودي علي الطريفي، والماليزي صبح الدين صالح، ومواطنته ويدا شمسوري، وتتضمن عدداً من المحاضرات النظرية الخاصة ببروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد، والأجهزة المستخدمة، وآلية تطبيقها خلال المباريات، إلى جانب تطبيقات عملية.

وتشهد الدورة مشاركة الحكمة الدولية خلود الزعابي، التي تم اختيارها مؤخراً، ضمن قائمة الحكمات المرشحات لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقررة في أستراليا ونيوزيلندا، كحكمة فيديو.

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