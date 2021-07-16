علم الإمارات يزين طوكيو استعداداً للأولمبياد

المصدر: متابعة- علي الظاهري

تَزين مقر وفد الدولة في القرية الأولمبية في طوكيو، بعلم الإمارات، تمهيداً لاستقبال رياضيينا المشاركين بالنسخة الثانية والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وكان أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، مدير الوفد، قد تقدم إلى العاصمة اليابانية، رفقة محمد توفيق مسؤول العلاقات العامة للوفد المشارك.

وسيضم وفد الإمارات المشارك في الحدث، الذي يقام خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، 18 عضواً، منهم 6 لاعبين في 4 ألعاب، هي الرماية، الجودو، السباحة، وألعاب القوى، هم:

سيف بن فطيس، الذي يفتتح مشاركتنا في الحدث، بمسابقة رماية الاسكيت، وفيكتور سكرتوف، الذي يخوض منافسات تحت 73 كغ برياضة الجودو، ويوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني في منافسات 100 متر حرة، ويشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كغ بالجودو، قبل أن يختتم حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني، مشاركاتنا بسباق 100 متر.

كما تشارك فاطمة الحوسني في منافسات قذف القرص، ضمن مسابقات ألعاب القوى، فيما يشارك الحكم الدولي للكرة الطائرة، حامد محمد الروسي الحمادي، في إدارة مباريات الكرة الطائرة في الأولمبياد. وتتكون القرية الأولمبية من 21 مبنى سكنياً، و3800 شقة، وتقع في منطقة هارومي بالعاصمة اليابانية.

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