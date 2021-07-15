البطران رئيساً لمجلس إدارة نادي الإمارات وشركة الكرة

المصدر: متابعة – محمد فضل

رفع يوسف البطران، رئيس مجلس إدارة وشركة كرة القدم بنادي الإمارات، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على الثقة الغالية التي أولياها إياه لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الإمارات وشركة كرة القدم.

وأكد أن المهمة تعتبر تكليفاً وليست تشريفاً، معرباً عن أمله بأن يكون المجلس الجديد عند حسن ظن جماهير نادي الامارات.

وتوجه البطران بالشكر إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، لاهتمامه ودعمه المتواصل لكل الألعاب الرياضية.

وأشار إلى أنهم كمجلس إدارة جديد عقدوا جلسة عقب صدور قرار التكليف، وتم توزيع الأعضاء الـ17 على 3 إدارات، هي: مجلس إدارة النادي، وشركة كرة القدم، وشركة الاستثمار.

وتمت مناقشة العديد من الأمور المهمة التي تتعلق بالفريق الأول والمتطلبات والتحديات التي تواجه الصقور خلال مباريات موسم دوري الخليج العربي.

وكشف عن تولي خالد حميد بن بدر السويدي منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة النادي، ووليد محمد عبد الكريم الأحمد النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة.

ولفت البطران إلى أن قرارات الإدارة ستكون بالإجماع، وخلال يومين ستكون هناك قرارات تتعلق بالفريق الأول والجهازين الفني والإداري، إلى جانب التعاقدات مع الأجانب والمواطنين والمقيمين.

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