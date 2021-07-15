العدوة: باقٍ في الدوري الإماراتي حتى أتجاوز سن الـ 40

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد المغربي عصام العدوة متوسط دفاع الظفرة الذي انتهت فترة قيده أخيراً، أنه عازم على مواصلة مشواره في الدوري الإماراتي لتحقيق رقم قياسي بتجاوز سن الـ 40، مؤكداً أنه قادر على ذلك ويشعر بإمكانية اللعب لسنوات طويلة مقبلة، لأنه يتعامل باحترافية ويهتم بالمحافظة على قدراته الفنية.

وقال عصام العدوة «34 عاماً» الذي يتوقع تجديد تعاقده مع الظفرة قريباً بعد إكمال الترتيبات الإدارية، إنه حالياً ينتظر الظفرة للتوقيع رغم وجود عروض أخرى من بعض الأندية، مشيراً إلى أن هناك نادياً بدوري المحترفين طلب التعاقد معه، لكنه يرغب في الاعتزال بشعار الظفرة الذي ارتبط به لسنوات طويلة، خصوصاً أنه، وحسب قوله، يشعر براحة نفسية كبيرة مع إخوانه في النادي.

وأكد العدوة في حديث له مع «البيان الرياضي» من المغرب أنه يخطط ليكون أكبر لاعب في الدوري الإماراتي بعد سنوات عدة، وأضاف: لا أرى هناك مشكلة في العمر خصوصاً أنني مازلت قادراً على العطاء والمستوى الذي قدمته في الموسم الأخير يؤكد ذلك، كما أن هناك لاعبين أكبر سناً مني يقدمون مستويات أكثر من رائعة مثل إسماعيل مطر «38 عاماً» الذي يتألق مع الوحدة، وغيره من اللاعبين الذين يؤكدون أن العمر لا يؤثر على العطاء إذا كان هناك إصرار على المواصلة واهتمام بالتدريبات ورغبة في المواصلة.

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