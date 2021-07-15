دبا الحصن يضم البرازيلي ماتيوس

المصدر: (دبا الحصن – محمد فضل)

تعاقد دبا الحصن مع اللاعب البرازيلي ماتيوس ادواردو والذي انضم لصفوف الفريق الأول بعقد لسنة واحدة قابلة للتجديد قادماً من نادي الساحل الكويتي والذي أحرز معه 11 هدفاً.

وتم الإعلان عن تفاصيل العقد خلال مؤتمر صحفي بحضور سعيد الريامي الامين العام للنادي، ومحمد سيف الظهوري عضو مجلس الإدارة ومشرف الاحتراف والفريق الأول، ووكيل أعماله ومسؤولي النادي وأشاد الريامي باللاعب متمنياً له طيب الإقامة وأن يكون إضافة فنية مهمة لدبا الحصن. بدوره، أكد اللاعب البرازيلي ماتيوس إنه جاهز ويسعى إلى تقديم أفضل مستوى وقيادة الفريق مع بقية زملائه اللاعبين إلى تحقيق الانتصارات.

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