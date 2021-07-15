الدوليون ينضمون لتدريبات شباب الأهلي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

انضم اللاعبون الدوليون لمعسكر تدريبات شباب الأهلي استعداداً للموسم الجديد، بعد نهاية أيام الإجازة الإضافية التي حصلوا عليها، لتأخر حصولهم على أيام الراحة السنوية مقارنة بباقي زملائهم. وتتواصل تدريبات الفريق تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، وتم الكشف عن مواجهة ودية واحدة حتى الآن، سيخوضها «فرسان دبي» خلال معسكر إعدادهم داخل الدولة، وستكون أمام اتحاد كلباء، في الوقت الذي تشهد فيه صفقات اللاعبين بين الناديين نشاطاً ملحوظاً، وآخرها استعارة اتحاد كلباء حارس شباب الأهلي جمال إسماعيل، والاقتراب من استعارة إسماعيل الحمادي نجم شباب الأهلي.

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