الحمادي مشرفاً لـ«السماوي» والمرزوقي مديراً رياضياً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وزع مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس التكليفات خلال الاجتماع الأول الذي عقده بعد تعيينه مؤخراً، وتم خلال الاجتماع تكليف صالح إسماعيل الحمادي مشرفاً للفريق الأول والرديف وشؤون اللاعبين محافظاً على المنصب ذاته الذي كان يشغله في فترة المجلس السابقة، وتم تكليف أحمد سعيد المرزوقي ليكون مديراً رياضياً ومتحدثاً رسمياً باسم شركة كرة القدم.

ومحمد علي الجنيبي مشرفاً على الأكاديميات والمراحل السنية وأكد أعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم، استشعارهم لحجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم مؤكدين حرصهم التام على بذل كل الطاقات وأقصى الجهود من أجل بناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة.

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