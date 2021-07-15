منصور بن محمد: التخطيط السليم أساس تحقيق الإنجازات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على مستوى الفوز بالألقاب لا يعتمد فقط على جودة اللاعبين والمدربين والموازنات المتوفرة، لكنه يعتمد أيضاً على التخطيط السليم والاستعداد الجيد عبر المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للوصول إلى الجاهزية التامة.

وحث سموه الأندية في بداية مشوار الاستعداد للموسم الرياضي المقبل على الاستفادة القصوى من معسكرات الإعداد لكونها تمثل المرحلة الأولى لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل الذي نسعى جميعاً لأن يكون موسماً متميزاً على مستوى النتائج لجميع الفرق والفئات والرياضات.

كما وجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، بوضع الخطة التنفيذية لتطوير القطاع الرياضي في دبي للسنوات العشر المقبلة، والتي تتناسب مع حركة التطور في مختلف المجالات وتنسجم مع خطط حكومة دبي من ناحية تنامي ممارسة الرياضة في المجتمع.

وكذلك زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الوطني وفي سوق العمل وتعزيز دور السياحة الرياضية والاستثمار الرياضي، حيث تتوفر التشريعات القانونية الجاذبة والبنى التحتية الرياضية والسياحية والطبية التي تدعم هذا المجال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد عن بعد ظهر أول من أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، ومشاركة معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس.

وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس. خطة رائدة تهدف خطة القطاع الرياضي لإمارة دبي التي وضعها مجلس دبي الرياضي ووجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في تنفيذها إلى العديد من المحاور في مقدمتها تطوير أداء الأندية والمؤسسات الرياضية على مستوى استقطاب الرياضيين من مختلف الفئات وتحقيق الفوز بالبطولات وإحراز الألقاب.

كما تهدف إلى أن تصبح دبي ملتقى نجوم الرياضة، مقراً لصناع القرار في الرياضة الإقليمية والعالمية، ومكاناً مفضلاً لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، وأرضاً جاذبة للمستثمرين ورواد المشاريع في المجال الرياضي، وحاضنة للمبدعين والمبتكرين والموهوبين، ورائدة لمجالات جديدة في رياضات المستقبل والألعاب الإلكترونية، وسبّاقة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي، ورائدة في مجال خلق وظائف جديدة للمستقبل الرياضي.

موازنة 2022

تم في الاجتماع أيضاً الاطلاع على تقرير حول موازنة القطاع الرياضي للعام المقبل والخطط المفصلة لذلك وحجم الدعم الحكومي للقطاع الرياضي للعام المقبل، إلى جانب التقرير المفصل عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي للأندية وشركات كرة القدم في دبي وتوفير الممكنات التي تدعم جهود الأندية في هذا الموضوع المهم، وكذلك عملية التطوير المستمر في مجال الاستثمار الأمثل للموارد في أندية دبي ضمن التوجيهات الحكومية وخطط العمل واللوائح المعتمدة من مجلس دبي الرياضي.

«دبي الرياضي» يبحث تعزيز دور القطاع الرياضي وخطط الاكتفاء الذاتي للأندية

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