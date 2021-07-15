مواجهة أولمبية ودية بين «الأبيض» والبرازيل اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

يخوض منتخبنا الأولمبي اليوم، مباراة ودية أمام نظيره البرازيلي، في ختام معسكر «الأبيض» الخارجي المقام حالياً في صربيا، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً أوزبكستان 2022، والتي ستلعب مبارياتها أكتوبر المقبل. وكان منتخبنا، قد خاض خلال الأيام الماضية، عدداً من الوديات أمام عدة أندية صربية، وحرص خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني دينس سيلفا، على منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين الموجودين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى استيعابهم لطريقة اللعب التي سيتبعها خلال المباريات الرسمية.

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