الوحدة يتعادل سلباً في الودية الأولى بإسبانيا

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

تعادل فريق الوحدة سلباً في مباراته الودية الأولى التي خاضها خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد بمدينة اليكانتي الإسبانية مساء أول من أمس، أمام فريق قرطاجنة أحد أندية الدرجة الثانية، بعد مواجهة تميزت بالأداء الجاد والقوي من الطرفين وشهدت الظهور الأول للمهاجم البرازيلي جواو بيدرو الذي انضم إلى كشوفات الفريق مؤخراً قادماً من الظفرة، مقدماً مستوى جيداً رغم إهداره لفرصة مؤكدة في مواجهة المرمى، لكنه أثبت بمردوده أنه إضافة كبيرة للفريق من خلال المجهود الذي قدمه.

فرصة

ومنح الهولندي تين كات مدرب الفريق على منح فرصة المشاركة لعدد 17 لاعباً، حيث قام بعدد 6 تبديلات خلال الحصة الثانية من اللقاء، دون إجراء المزيد من التغيير للاعبيه حتى تتحقق الفائدة المطلوبة ويقف على المعدل البدني لهم بجانب منحهم الفرصة لاكتساب لياقة المباريات قبل بدء اللعب التنافسي، على أن يتم توزيع المزيد من الفرص خلال المباراة الودية المقبلة والتي لم يتم تحديد طرفها الثاني أو موعدها، حيث طلب الجهاز الفني خوض مباراتين بخلاف مواجهة قرطاجنة الأولى قبل العودة إلى أبوظبي يوم 25 من الشهر الجاري لمواصلة المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد.

وتسيطر على معسكر «أصحاب السعادة» معنويات عالية، وسط تحد كبير من اللاعبين الذين يعملون على الاستفادة من فترة الإعداد والتحضير الجيد لتحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد، فيما يعمل الهولندي تين بجانب تجهيز فريقه فنياً على منح لاعبيه الثقة ورفع روحهم المعنوية بطريقة انعكست إيجاباً على الجدية في التدريبات.

على جانب آخر، انضم عبد الله حمد والتونسي علاء زهير إلى بعثة الفريق بإسبانيا للمشاركة في الإعداد مع زملائهم اللاعبين، فيما ينتظر أن يلحق بالبعثة لاحقاً السوري عمر خريبين الذي مازال ينتظر تأشيرة الدخول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز