منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية يبدأ مشوار غرب آسيا

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية، مشواره في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية على مدار اليوم وغداً، وبمشاركة 4 اتحادات وطنية، وهي: الإمارات، السعودية، الكويت وقطر.

وتأتي مشاركة منتخبنا، ضمن التعاون القائم بين اتحاد الإمارات لكرة القدم، وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، ويمثل منتخبنا أربعة لاعبين، وهم: راشد عبيد الزعابي، أحمد سعيد السويدي، عمر محمد الحمادي، وإبراهيم أحمد العوضي. وتلعب المنتخبات المشاركة ضمن مجموعة واحدة اليوم، وبنظام الدوري من مرحلتين، ذهاباً على منصة PlayStation، وإياباً على منصة Xbox، ويحصل المنتخب الفائز في كل مباراة على 3 نقاط، نقطة للفريق المتعادل، صفر نقطة للخاسر.

وفي منافسات اليوم الثاني غداً، واعتماداً على الترتيب النهائي بعد المرحلة الأولى، تخوض المنتخبات المشاركة منافسات المرحلة الثانية، بحيث يلعب الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق صاحب المركز الثاني لتحديد الفائز بالبطولة، ويلعب الفريق صاحب المركز الثالث مع الفريق صاحب المركز الرابع لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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