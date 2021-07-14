انطلاق «ميركاتو» الصيف

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

انطلقت أمس الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين للموسم الكروي الجديد 2021 ـــــــ 2022، والتي ستستمر حتى 4 أكتوبر المقبل.

وذلك حسب التعميم السنوي المعتمد، حيث يسمح خلال هذه الفترة، بقيد وتسجيل اللاعبين بالفريق الأول بالأندية المحترفة، وأندية الدرجة الأولى. وحددت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الفترة من 27 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، لانتقالات اللاعبين محلياً فقط، على أن يبقى انتقال اللاعبين إلى خارج الدولة مستمراً كالمعتاد.

وأوضح هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، أن اللجنة حرصت خلال الفترة الماضية، على عقد ورش عمل للأندية، تم خلالها شرح كل البنود الخاصة بالتعميم السنوي لأوضاع وانتقالات اللاعبين، إلى جانب الرد على كل الاستفسارات الواردة من الأندية.

وأضاف الزرعوني إن اللجنة استحدثت نصاً على التعميم السنوي، يُتيح للأندية إجراء انتقالات محلية للاعبين (إعارة / انتقال / تسجيل جديد)، خلال الفترة الأولى للتسجيل.

وذلك بعد التنسيق بين لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ورابطة المحترفين الإماراتية، وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، مشيداً بتعاون الأندية، والتزامها بالقرارات الصادرة عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

من جهة أخرى يقترب شباب الأهلي، من التعاقد مع البرازيلي باولينهو (32 عاماً)، لاعب وسط غوانزهو ايفرغراند الصيني، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد موافقة اللاعب النهائية على كل شروط العقد، وبعد منافسة شديدة من النصر السعودي وغلطة سراي التركي، حسب ما كشفت عنه الصحافة الصينية.

وفي الوقت نفسه، تقدم شباب الأهلي بعرض رسمي للتعاقد مع حارس الظفرة خالد السناني (31 عاماً)، أحد حراس المرمى المتألقين في المواسم الأخيرة، بهدف تدعيم هذا المركز المهم، والفريق مقبل على تحديات محلية صعبة، ومشاركة مهمة في دوري أبطال آسيا 2022.

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