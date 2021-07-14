على خطى كبار أوروبا.. «العميد» يطلق مركز بيانات يستهدف 40 موهبة

المصدر: دبي-علي الظاهري

كشف نادي النصر عن إطلاق مركز بيانات المواهب والذي يستهدف 40 لاعباً من أكاديمية كرة القدم ضمن مراحل سنية مختلفة على غرار الأندية في كبرى الدوريات العالمية، وتعكس الخطوة الخطط التطويرية للنادي وتحديداً على مستوى المواهب في كرة القدم .

حيث سيعتمد على البيانات المرصودة من خلال شريحة ذكية تُثبت على أحذية اللاعبين ستساعد في اتخاذ قرارات ترفع من كفاءة وأداء ومستوى العناصر إلى جانب مراقبة التمارين من قبل المدربين والأجهزة الفنية، وسيساعد على وضع خطط تطويرية بشكل علمي ودقيق وممنهج مبني على الأرقام والإحصائيات ليتم من خلاله تجميع البيانات لتكون بمثابة ملف رقمي للاعب يراقب أداءه وتطور مستواه على مدار السنوات.

بيانات

وأكد عادل محمد شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم المشرف العام على أكاديمية الكرة في نادي النصر، أنه سيقوم متخصصون في هذا المجال بتحويل البيانات العامة إلى بيانات متخصصة بناء على أفضل المعايير العالمية المستخدمة في صفوة الأندية الأوروبية مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وغيرهما من الأندية الكبرى، حيث تستخدم البيانات في تنمية وتطوير المواهب وتقييم التدريب والزمن الفعلي للتمارين مما سيؤدي إلى الوصول للفترة الحقيقية وفقاً لمعدلات التدريب العالمية.

تطوير

وأضاف شاكري إنهم يتطلعون دائماً إلى مواصلة العمل في تطوير أكاديمية كرة القدم ورفع كفاءات اللاعبين والموهوبين ليكونوا رافداً للفريق الأول للكرة في النادي إلى جانب المنتخب الوطني الأول باعتبار المواهب هم الاستثمار الأمثل ضمن خطة بعيدة المدى، مشيراً إلى أن مركز بيانات المواهب سيتم ربطه مع شريحة ذكية تثبت في أحذية اللاعبين المستهدفين .

ضمن البرنامج وستتيح العملية رصد جميع البيانات والإحصائيات مثل قياس سرعة اللاعب وتقييم مستوى اللياقة والمسافة المقطوعة في الملعب مما سيساهم في تطوير أداء اللاعبين مثل معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.

ولفت شاكري إلى أن النظام سيساعد في إعداد الخطط التطويرية الممستقبلية وفقاً للبيانات والإحصاءات المرصودة وعلى أسس علمية دقيقة، كما سيتيح التعرف على زمن التدريب الفعلي وتحديد المركز المناسب للاعب بناء على عملية التقييم، موضحاً أن البرنامج مر بمرحلة تجريبية ناجحة في الفترة الماضية وسيتم التطبيق رسمياً مع بداية الموسم الكروي الجديد.

مواهب

وذكر شاكري أنه بالنظر إلى أفضل الممارسات لدى الأندية الأوروبية الكبيرة، لاحظوا توجه هذه الأندية في المزج بين علم البيانات مع كرة القدم تحت إشراف كوادر مختصة.

لافتاً إلى أنه سيتم اختيار الفئات المستهدفة من فريقي 13 و14 سنة إلى جانب بعض المواهب من الفرق الأخرى باعتبار هذه المراحل هي القاعدة وسيشمل البرنامج في البداية 40 موهبة على أن يتم التوسع مستقبلاً، كما سيشرف على العمل كادر مؤهل مع فتح باب التعاون مع بعض المختصين في هذا الجانب من أجل تحليل بعض البيانات بصورة تفصيلية أكبر.

إحصائيات

وأضاف: على سبيل المثال لا الحصر، سيخدم البرنامج الذكي المدربين في معرفة بعض الحقائق عن اللاعبين، منها عدد لمسات الكرة ونسبة استخدام الرجل اليمنى أو اليسرى، مما سيساهم في تطوير أداء اللاعب بما يخدم مركز اللعب الذي يشغله أو يناسبه، ويعتبر علم البيانات هو عامل مساعد ورئيسي في عملية التطوير داخل المنظومة الكروية، لاسيما وأن الخطوة ستتيح مستقبلاً العودة إلى إحصائيات اللاعب ومقارنتها بين كل موسم على حدة.

وستكون الشريحة مثبتة على حذاء اللاعب بطريقة سلسة ترصد تحركات اللاعب، ولن يكون الجهاز الفني هو وحده المستفيد من الأرقام والإحصائيات، وإنما حتى أولياء أمور اللاعبين سيكون بمقدورهم معرفة الحقائق الكاملة عن مستوى أبنائهم في المستطيل الأخضر بصورة ذكية توفر كل البيانات المراد التعرف عليها.

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