عبد الله علي: عودة العين لمكانته في صالح كرة الإمارات

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد عبد الله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن التتويج بالبطولات هو هدف الفريق في الموسم الجديد، خصوصاً وأن الجماهير العيناوية لا ترضى إلا بهذا الأمر.

وقال: نحن عازمون على إعادة العين لوضعه الطبيعي، وندرك جيداً أن هذا الأمر لا تقتصر أهميته بالنسبة للجماهير العيناوية فحسب، بل عودة العين تعزز من مكانة كرة القدم الإماراتية، مع الاحترام والتقدير لجميع الأندية بالتأكيد حتى لا يفسر حديثي على نحو مخالف للقصد، وندرك جيداً ما المطلوب في المرحلة المقبلة، إذ لا يقتصر الأمر على جانب دون الآخر.

لأننا في العين أسرة واحدة وسر تميز هذا الكيان يكمن في العمل بروح العائلة والفريق الواحد، بداية بالجماهير، الذين نعتبرهم أهم أسباب قوة (الزعيم)، فلابد من العمل كيد واحدة ونظهر الثقة المتبادلة في اللاعبين والجهاز الفني والإداري لأن المصلحة واحدة، ونسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق للفريق«.

مصير

وحول مصير الأنجولي ويلسون إدواردو، أكد أن اللاعب خارج الحسابات الفنية للفريق في الموسم الكروي الجديد، وقال: اعتدنا في العين على تقدير جهود الجميع، وأي شخص ارتدى الشعار وخدم الكيان، وأشكر اللاعب على اجتهاده، وربما لم يحالفه التوفيق مع الفريق.

كما أوضح عبد الله علي، أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، اطلع على كافة التفاصيل المرتبطة بمردود لاعبي الفريق في الموسم الكروي الماضي، قبل أن يباشر مهامه التدريبية، وأوضح:

يتميز عمل مدرب العين الجديد، بالدقة والتنظيم، ويتمتع سيرجي بشخصية رائعة تعزز من علاقته باللاعبين، وأجرى خلال اليومين الماضيين بعض الاجتماعات المهمة مع عدد من لاعبي الفريق، قبل وبعد الحصص التدريبية، والتي ناقش من خلالها كافة الأمور المرتبطة بالعمليات الفنية والشؤون التنظيمية الخاصة بطبيعة عمله خلال المرحلة المقبلة».

راحة

وأشار عبد الله علي، إلى أن ريبروف، قد منح اللاعبين الدوليين بندر الأحبابي وكايو كانيديو، راحة قصيرة، لالتقاط الأنفاس وسينضمان إلى المعسكر في غضون الأيام القادمة، في حين تقرر أن يلتحق لاعبو المنتخب الأولمبي خالد البلوشي ومحمد عباس وناصر الشكيلي، بمعسكر إسبانيا بعد انتهاء معسكرهم المقرر بصربيا حالياً في 16 يوليو الجاري.

وأكد أن اللاعبين الذين التحقوا بالخدمة الوطنية أخيراً، وحصلوا على هذا الشرف الكبير، لن يتواجدوا مع بعثة الفريق بإسبانيا، وسيلتحقون بتدريبات الفريق بعد العودة من المعسكر الخارجي.

ورداً على سؤال حول تكليفه بمهمة الإشراف على الفريق، قال: بداية أود أن أعرب عن بالغ تقديري لمجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة مطر الدرمكي، على الثقة التي اعتبرها تكليفاً ومسؤولية كبيرة.

وأسأل الله العلي القدير، أن يوفقني وجميع أعضاء الفريق فيها، ونحن أبناء هذا الكيان جاهزون للعمل في خدمة نادينا من أي موقع، وثقتنا كبيرة جداً في جميع اللاعبين الذين نعتبرهم على قدر التحدي والمسؤولية في الدفاع عن شعار هذا النادي الكبير وإسعاد جماهيره الوفية، ونحن حريصون على اعتماد سياسة المصداقية في الطرح وتمليك جماهير النادي الحقائق والتعامل بمبدأ الشفافية.

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