التونسي النجار مدرباً لدبا الحصن

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

اتجه مجلس إدارة دبا الحصن للتعاقد مع المدرسة التونسية لأول مرة في تاريخ النادي بعد إبرام عقود مع 3 مدربين من تونس بقيادة المدرب العام عثمان النجار «37 عاماً» لتولي الاشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، ومساعديه محمد قيس.

والمعد البدني الدكتور معاذ هراوي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي مساء أول من امس بحضور سعيد محمد خليفة أمين السر العام، ومحمد سيف الظهوري رئيس لجنة الاحتراف، والطاقم التدريبي، وأعلن مجلس الإدارة اختيار جمهورية مصر العربية مكاناً لمعسكر الفريق الخارجي.

ورحب محمد الظهوري بالجهاز الفني الجديد متمنياً لهم التوفيق وأن يكونوا على مستوى التحدي والطموح، مشيراً إلى أن اختيار التونسي النجار تم بعد متابعة مسيرته التدريبية، خاصة وأن التطلعات الحصناوية كبيرة خلال الموسم المرتقب في المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي، منوهاً إلى أن التأخير في الإعلان عن التعاقد جاء احتراماً لالتزامات المدرب مع فريقه السابق.

دعم

من جانبه، أعرب المدرب النجار عن سعادته بالعمل مع نادي دبا الحصن وخوض تجربة جديدة مع الكرة الخليجية، لافتاً إلى أن موافقته على عرض الفريق الحصناوي نبعت من حرص إدارة النادي وسعيها لتطوير وبناء فريق قوي قادر على المنافسة، مشيراً إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق تطلعات أبناء الحصن.

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