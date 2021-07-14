ورشة عمل تطويرية لمقيمي الحكام

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بدبي، ورشة عمل تطويرية لمُقيّمي حكام مختلف المسابقات الكروية المحلية بمشاركة 18 مقيّماً.

وذلك ضمن جهود الاتحاد الرامية لتطوير الكوادر العاملة في قطاع التحكيم من قضاة ملاعب ومدربين ومحاضرين ومقيمين وغيرهم. حضر الورشة، عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وحمد بن حمد بن حنيفة عضو لجنة الحكام، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين.

وتناولت الورشة التي قدمها ريتشارد ميلين، عدداً من المحاور منها دور ومهام عمل المُقيمين في تطوير ورفع مستوى أداء الحكام خلال إدارة المباريات بشكل خاص واللعبة بشكل عام، وأكد ريتشارد أن عمل المُقيّم لا يقتصر فقط على متابعة الأداء التحكيمي واكتشاف الأخطاء وتصحيحها، بل يمتد إلى تقديم النصائح والإرشادات بطريقة سلسة وإيجابية.

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