«العميد» يدشن معسكر إسبانيا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

دشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، تدريباته في معسكر الإعداد الخارجي الذي تحتضنه مدينة إليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يشتمل معسكر إسبانيا على عدد من التجارب الودية قبل العودة لاستئناف التحضيرات على ملعبه ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد التي تسبق موعد انطلاقة الموسم الجديد يوم 19 أغسطس المقبل.

وكان النصر قد بدأ تحضيراته مطلع يوليو الجاري بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة وقياسات الأوزان للاعبين قبل استئناف التدريبات الجماعية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

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