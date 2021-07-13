«الزعيم» إلى إسبانيا لبدء فترة الإعداد

المصدر: ( العين- البيان الرياضي)

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، تجمعه الداخلي مساء أول من أمس، بحصة تدريبية مسائية، قبل المغادرة إلى مقر معسكره في إسبانيا، صباح أمس، على متن طائرة خاصة، من مطار العين الدولي. وشهد مران أول من أمس، الظهور الأول لصانع اللعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والذي تم الإعلان الرسمي عن انضمامه للفريق.

وقال الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للعين: أدرك جيداً حجم التحدي الذي ينتظرنا في الموسم الكروي الجديد، هنا، دائماً الجماهير تتوقع الأفضل من المدرب في إدارة منظومة الفريق، والأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي، هو العمل على تطوير الأداء، ومساعدة اللاعبين على تقديم المستوى المطلوب، وإظهار أفضل ما لديهم.

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