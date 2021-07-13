86 يوماً توقفات الدور الأول لدورينا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتظر أن تعيش أندية الكرة الإماراتية، صعوبات وضغوطات كبيرة في الموسم الكروي الجديد 2021 - 2022، الذي ينطلق بمباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، يومي 19 و20 أغسطس المقبل، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني الأول بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، والأندية بدوري أبطال آسيا 2022.

وهو الأمر الذي يستدعي التوقفات الطويلة للدوري، ولعب المباريات وفق جدول مضغوط.

جدول

ووفق جدول مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، ستصل التوقفات إلى 86 يوماً، إذ تقام الجولتان الأولى يومي 19 و20 أغسطس، والثانية يومي 25 و26 من الشهر نفسه، وبعدها تتوقف المسابقة لمدة 14 يوماً، بما يسمح لمنتخبنا للتحضير ولخوض مباراتيه مع منتخبي لبنان وسوريا، يومي 2 و7 سبتمبر 2021، ثم تقام مباراتا جولات الدوري الثالثة يومي 10 و11 سبتمبر.

والرابعة يومي 16 و17، والخامسة يومي 23 و24، والسادسة يومي 28 و29 من الشهر نفسه، ويتوقف الدوري بعدها 21 يوماً، ليخوض منتخبنا مواجهتي منتخبي إيران والعراق، يومي 7 و12 أكتوبر 2021، في التصفيات الآسيوية.

ويعاود الدوري الانطلاق، بالجولة السابعة أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، وتليها الجولة الثامنة يومي 28 و29 من الشهر نفسه، ثم الجولة التاسعة يومي 2 و3 نوفمبر 2021، ويتوقف الدوري بعدها 17 يوماً، ليلتقي منتخبنا مع كوريا الجنوبية ولبنان، يومي 11 و16 نوفمبر في تصفيات المونديال.

وتقام الجولة العاشرة للدوري يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، ويتوقف بعدها الدوري لمدة 34 يوماً، ليخوض منتخبنا مبارياته في دور المجموعات لكأس العرب في الدوحة، أمام منتخبات سوريا وموريتانيا وتونس أيام 30 نوفمبر و3 و6 ديسمبر 2021.

كأس العرب

تحدد موعد الجولة الحادية عشرة للدوري، يومي 25 و26 ديسمبر 2021، تحسباً لتجاوز منتخبنا الوطني دور المجموعات في كأس العرب، وبعدها تقام الجولة الثانية عشرة للدوري يومي 30 و31 من الشهر نفسه، والجولة الثالثة عشر الأخيرة للدور الأول يومي 6 و7 يناير 2022.

ولا تزال هناك كأس الخليج العربي المقررة في العراق، والمحدد لها مبدئياً، الانطلاق يوم 25 ديسمبر 2021، وهو موعد غير نهائي، ما يعني إمكانية إضافة المزيد من أيام التوقفات، إذا تقرر إقامتها رسمياً في نهاية العام الجاري.

وبالنسبة للدور الثاني، والذي لم يعلن جدول مبارياته حتى الآن، فستتبقى لمنتخبنا الوطني 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وستكون أمام منتخبات سوريا وإيران يومي 27 يناير و1 فبراير 2022، والعراق وكوريا الجنوبية يومي 24 و29 مارس 2022، وبالتالي، ستكون هناك أيام توقفات أخرى في النصف الثاني من الدوري، بالإضافة إلى الإيقاف قرابة الشهر، لظروف مشاركة الأندية الإماراتية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والذي يقام بنظام التجمعات.

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