العروبة يعلن رسمياً انضمام البحريني علي مدن

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قدمت شركة كرة القدم بنادي العروبة اللاعب الدولي البحريني علي مَدن إلى وسائل الإعلام وذلك بعد التوقيع الرسمي بين الطرفين مساء أمس بقاعة نادي العروبة، وعقدت الشركة مؤتمراً صحفياً ضم كلاً من: علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، ونائبه علي راشد الملاحي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

في بداية المؤتمر رحب علي بن عباد باللاعب مدن في وطنه الثاني الإمارات، مشيراً إلى أن انضمامه يمثل إضافة جديدة لتشكيلة الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة، وقال: ثقتنا كبيرة في اللاعب الجديد والذي يتمتع بإمكانات كبيرة أهلته لارتداء قميص الأحمر البحريني في العديد من المباريات ولذلك نأمل في الاستفادة من إمكاناته وخبراته وذلك عندما يحين موعد مباريات دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل. ولفت بن عباد إلى أن هناك تعاقدات أخرى في الطريق مع عدد من المحترفين وكذلك المقيمين سيتم الكشف عنها في حينها، مشيراً إلى أن العروبة سيكتفي بمعسكر داخلي يقام بعد عطلة عيد الأضحى تتخلله عدة مباريات ودية.

من جهته، وجه علي الملاحي الشكر لإدارة نادي الرفاع البحريني برئاسة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لموافقته على إعارة اللاعب علي مدن لفريق العروبة على الرغم من حاجتهم لجهوده محلياً، والشكر موصول إلى محمد الجناحي نائب رئيس جهاز كرة القدم بالنادي، كما تمنى الملاحي للاعب الجديد التوفيق مع العروبة وأن يكون إضافة لقائمة الفريق، موضحاً أن العقد لموسم واحد.

استقبال

بدوره، أشاد اللاعب البحريني علي مدن بحفاوة الاستقبال منذ قدومه إلى نادي العروبة، مثمناً دور رئيس نادي الرفاع الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لتسهيل عملية الإعارة وتحقيق رغبته باللعب في دوري المحترفين الإماراتي، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن إدارة نادي العروبة. وأشار مدن إلى أنه من المتابعين منذ صغره لمباريات الدوري الإماراتي والذي يضم فرقاً من الحجم الكبير ولذلك أسعى جاهداً للاستفادة من تجربتي الاحترافية الأولى خارج البحرين، وأن أرضي تطلعات ورغبات جماهير العروبة كما أتمنى أن أتأقلم سريعاً مع بقية زملائي في الفريق وسأعطي كل ما لدي من أجل العروبة.

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