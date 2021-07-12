الوصل: لا تفريط في ليما

المصدر: دبي-علي شدهان

أعلن الوصل تمسكه بنجم فريق النادي الأول لكرة القدم، الدولي فابيو ليما، واصفا اللاعب بالركيزة الأساسية للامبراطور.

بيان رسمي

وقال النادي في بيان رسمي: تؤكد شركة الوصل لكرة القدم أن جميع الأخبار المتداولة عن انتقال اللاعب فابيو ليما لا أساس لها من الصحة، وأن النادي لم تصله أي عروض خارجية.

العروض المحلية

وأضاف البيان: فيما يخص العروض المحلية التي وصلت للنادي، فقد تم رفضها جملة وتفصيلا.

ركيزة أساسية

وشدد النادي في بيانه على عدم وجود نية لدى شركة الكرة للتفريط في اللاعب ليما الذي يعد ركيزة أساسية لفريق الوصل.

تجديد التعاقد

ونوه النادي إلى أن عقد نجمه ليما يمتد حتى نهاية الموسم القادم، وجار العمل على تجديد التعاقد معه.

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