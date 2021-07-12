ميلوس يكشف عن أفضل نصيحة تلقاها في مشواره الكروي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف الصربي ميلوس كوسانوفيتش مدافع الجزيرة عن أفضل نصيحة تلقاها في مشواره الكروي وظلت عالقة في ذهنه رغم مرور سنوات طويلة، وكانت سبباً في تألقه واستمراره في المستطيل الأخضر، مبيناً أن النصيحة كانت من أحد مدربي كرة القدم، ذاكراً أن مدربه السابق طلب منه أن يكون أميناً وصادقاً مع الكرة وأضاف: المدرب قال لي يجب أن تقدم أفضل ما لديك في كل تدريب ومن دون توقف وأن تجتهد دائماً في أي مباراة، وأن أعمل باستمرار على تعلم المزيد حتى أصبح في مستوى أفضل.

وقال ميلوس «29 عاماً» في حوار مختلف أجراه معه طفلاه ونشره موقع النادي عبر مقطع فيديو قصير إن مدربه أكد له أن التعامل بنصيحته والاهتمام بها سيجعلان كل شيء جيداً في مسيرته الكروية، ذاكراً أنه لم يهمل النصيحة الغالية التي تلقاها ويرى أنه استفاد منها كثيراً ولذلك ما زال يذكر مدربه ويعمل بنصيحته حتى اليوم.

وأكد مدافع الجزيرة الذي توج بلقب هداف المدافعين في النسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي بعد إحرازه 6 أهداف، أنه محب لكرة القدم، وأكثر ما يحبه في المستديرة وظيفته الدفاعية في تأمين المرمى وحمايته من استقبال أهداف المنافسين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يحب أيضاً إحراز الأهداف لأنها تمثل متعة اللعبة ويكون سعيداً حينما تعانق كراته الشباك وتكون سبباً في انتصارات فريقه.

وقال ميلوس إن حبه لكرة القدم ينتقل من الملعب إلى المنزل، كاشفاً أنه يقضي وقتاً طويلاً أمام التلفاز لمشاهدة المباريات والاستمتاع بها، مبيناً أن ذلك يجعل زوجته تغضب منه في الكثير من المرات باعتبار أنه ينشغل بمشاهدة المباريات.

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