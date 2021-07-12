الظفرة يعسكر في جبل علي ويواجه بني ياس والوصل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

بدأ الظفرة تدريباته الإعدادية للموسم الجديد أول من أمس على ملعبه في أبوظبي، بمشاركة 20 لاعباً، بإشراف المدرب محمد قويض ومساعده بدر الإدريسي، وبحضور أحمد عمران القبيسي عضو مجلس الإدارة، والجهاز الإداري للفريق، وتخلف عن الحصة التدريبية الأولى سلطان الغافري لالتزامه بأداء الخدمة الوطنية ومسلم فايز ومحمد إسماعيل لأسباب خاصة، فيما ينضم للتدريبات اليوم أو غداً السنغالي ماخيتي ديوب.

وتقرر مواصلة التدريبات يومياً حتى يوم 19 الجاري لتتوقف بعدها لمدة 3 أيام، على أن ينتقل الفريق لإقامة معسكر مغلق في جبل علي يوم 24 يوليو لمدة أسبوعين، مع أداء 3 مباريات ودية في المرحلة الثانية من التحضيرات، تبدأ بمواجهة الوصل يوم 29 يوليو، ومباراة ثانية يوم 5 أغسطس لم يتم تحديد طرفها الثاني، وثالثة يوم 12 أغسطس أمام بني ياس على ملعب السماوي، يختتم بها إعداده لمباريات الموسم التي يستهلها بلقاء الجزيرة.

تركيز

وقبل انطلاق الحصة التدريبية الأولى تحدث سالم الهلالي مشرف الفريق للاعبين مطالباً بالتركيز في التدريبات والعمل على الاستفادة من فترة الإعداد، ذاكراً أنها تمثل مرحلة مهمة تؤثر على نتائج الفريق طوال مشوار الموسم، وأكد الهلالي ثقتهم الكبيرة في جميع اللاعبين لتقديم مستويات متميزة خلال الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه سيكون موسماً صعباً على جميع الأندية، وأضاف: لذلك لابد من التحضير بكل جدية والتركيز الكبير في الملعب والتعاون سوياً لتحقيق النتائج التي تليق بنادي الظفرة.

من ناحية أخرى بدأت اللجنة الفنية بالنادي البحث عن عناصر لدعم صفوف الفريق بدراسة السير الذاتية للتعاقد مع 3 لاعبين أجانب إضافة إلى عدد من اللاعبين المواطنين وفق شروط محددة تعمل اللجنة على الالتزام بها، مع العمل على تجديد التعاقد مع سهيل المنصوري وسعيد الرواحي اللذين انتهت فترة قيدهما بنهاية الموسم الماضي.

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