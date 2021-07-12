5 وديات لكلباء تحضيراً للدوري

المصدر: كلباء – محمد فضل

قررت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء اعتماد برنامج المعسكر الداخلي للفريق الأول المزمع قيامه في العاصمة أبوظبي عقب عطلة عيد الأضحى، وجدول المباريات الودية التي يخوضها «النمور» استعداداً للموسم الكروي الجديد، وكان الفريق قد دشن المرحلة الأولى من الإعداد وتشمل التركيز على الجانب البدني مع تنمية المهارات الفنية، وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري قبل الانتقال للمرحلة الثانية عبر المعسكر التدريبي بداية من 21 من يوليو الجاري، ويستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل وتتخلله 5 مباريات ودية مع أندية الدولة من بينها شباب الأهلي وبني ياس.

وأشاد محمد عبد الله الزعابي، عضو شركة الكرة ومشرف الفريق الأول، بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية بالتعاون مع الجهاز الفني للتحضير الجيد لموسم مثالي تتحقق فيه كل التطلعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز