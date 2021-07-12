دورة تنشيطية لقضاة ملاعب المراحل السنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار يومين دورة تنشيطية لقضاة ملاعب مسابقات المراحل السنية، وذلك في إطار سعي إدارة الحكام نحو تأهيل قضاة الملاعب لإدارة مختلف المسابقات الكروية المختلفة لفرق المراحل السنية في الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022.

وشملت الدورة التي شهدت مشاركة 22 حكماً من قضاة الملاعب الذين اجتازوا الدورتين الماضيتين للحكام المستجدين مجموعة من المحاضرات النظرية ناقشت تعديلات قانون كرة القدم، شدة المخالفات، حالات التسلل والمخالفات التكتيكية مع استعراض عدد من الحالات عبر الفيديو إلى جانب تدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية تحت إشراف إدارة قضاة ملاعب.

قدم محاور الدورة المختلفة المحاضران ريتشارد ميلين المدير الفني لقضاة ملاعب، صالح المرزوقي المسؤول الفني لقضاة ملاعب المراحل السنية، سلطان ساحوه وحسن عبدالله مدرب اللياقة البدنية.

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