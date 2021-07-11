3.8 معدل صفقات دورينا في الميركاتو الصيفي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يشهد سوق الانتقالات الصيفية في دوري الخليج العربي، نسقاً بطيئاً، بالرغم من انطلاق تدريبات الأندية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي ينطلق 19 أغسطس المقبل، حيث بلغ مجموع الصفقات الجديدة 53 صفقة، بمعدل متوسط 3.8 صفقات لكل نادٍ.

وتتوزع الصفقات الجديدة بين 34 لاعباً مواطناً «64 %»، و11 لاعباً أجنبياً «20 %» و7 مقيمين «13 %»، ولاعب واحد ضمن فئة المواليد «1 %»، بالإضافة إلى تجديد عقود 31 لاعباً.

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وتصدّر خورفكان الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، بإبرام 12 صفقة جديدة، حيث نجح «النسور» في استعادة لاعبه السابق فهد حديد من العين، بعقد لمدة موسمين، والتوقيع مع الظهير الأيمن خالد بطي، والمدافعين مسعود سليمان وإبراهيم سعيد من الظفرة، والظهير أحمد سليمان الزيودي من الفجيرة، و العراقي أسامة رشيد لاعب الارتكاز، قادماً من فريق غازي عنتاب التركي، والمدافع يوسف العامري من الجزيرة، في صفقة انتقال حر، بعد أن لعب معاراً مع الفريق في الموسم الماضي، والمهاجم محمد خلفان من الشارقة، والظهير الأيمن عبد الله النوبي من الفجيرة، ولاعب الارتكاز مهند خميس من النصر، واستعارة المدافع حمدان ناصر من شباب الأهلي، ولاعب الوسط جاسم يعقوب من النصر.

وجدد خورفكان عقود 8 لاعبين، هم البرازيلي البرازيلي رافاييل جوميروس، الملقب بـ «دودو»، وعادل سبيل وسالم علي الحمادي لموسمين، وعامر مبارك غانم لموسم واحد، وتجديد إعارة عبد الله الرفاعي لموسم واحد من الوحدة، وحارس المرمى أحمد محمود، ومنصور النقبي، وتجديد إعارة فلاح وليد لمدة موسم واحد، وتمديد عقد المدرب البرازيلي كايو زاناردي لموسم إضافي.

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وسجل اتحاد كلباء، حضوراً قوياً في سوق الانتقالات، بإبرام 11 عقداً جديداً، من بينهم 6 لاعبين مواطنين وأجنبيين اثنين و3 لاعبين مقيمين، وتضم قائمة تعاقدات «النمور»، محين خليفة القادم من الشارقة في صفقة انتقال حر، و ثنائي الفجيرة أحمد مال الله وعبد الله المطروشي، وكذلك تعاقده مع اللاعب خالد الزري قادماً من عجمان، واستعارة المدافع عبد الله جاسم من الوصل، كما ضم اتحاد كلباء النمساوي، روبرت زولغ «29 عاماً»، نجم بوخوم الألماني، والمجري رولاند فارغا، وضم 3 لاعبين، ضمن فئة المقيمين، هم لاعب الوسط الأرجنتيني برايان راميريز، القادم من حتا، والجناح المغربي أيمن رشوق، ومواطنه لاعب الوسط أنيس كريمي، وتعاقد مع حارس المرمى حمد عبد الله لموسمين، وعبد الله المطروشي وأحمد مال الله، وتجديد عقد داوود علي لمدة موسم واحد، وتجديد إعارة أحمد جشك من شباب الأهلي.

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ودخل نادي العروبة الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، الميركاتو الصيفي بقوة، على عكس الصاعد معه فريق الإمارات، الذي لم يقم بأي صفقة حتى الآن، وانضم العروبة إلى قائمة الأندية الأكثر استقطاباً للاعبين الجدد، بإبرام 7 صفقات حتى الآن.

وضم النصر 5 لاعبين جدداً إلى صفوفه، هم حارس المرمى عبد الله التميمي، بعقد لمدة 3 مواسم، والمدافع العراقي المقيم محمد مصطفى، القادم من الفجيرة، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ 3 مواسم، وحارس المرمى عادل أبو بكر فدعق، لمدة 3 مواسم، والثنائي عمر جمعة ربيع وعبد الله ناصر، لمدة موسمين، وتجديد عقود توزي لمدة موسمين، وريان مينديز حتى 2024، ومهدي عبيد حتى 2023، وغلوبير ليما حتى 2025.

وتعاقد الوصل مع 7 لاعبين جدد، هم حارس المرمى محمد الوالي، القادم من العروبة، وحارس المرمى إبراهيم عيسى من النصر، والرباعي الأجنبي المكون من الأورغوياني ميشيل أراوغو «جناح»، والثلاثي البرازيلي ويليام بوتكير «مهاجم»، وراميرو بينتي «صانع ألعاب»، وأدريلسون سيلفا «مدافع»، واستعارة اللاعب المقيم موفاتو أولابي من الفجيرة.

وأبرم العين 4 صفقات جديدة. وضم نادي عجمان 5 لاعبين جدد. وتعاقد بني ياس، مع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، في صفقة انتقال نهائي، بعد أن لعب في صفوفه بنظام الإعارة في الموسم الماضي من ناديه الأرجنتيني تاليريس أتليتكو، إضافة إلى تجديد عقد المدافع الصربي ساشا ايفكوفيتش.

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وأبرم نادي الشارقة، صفقة جديدة واحدة، من خلال تعاقده مع المهاجم أحمد العطاس، القادم من شباب الأهلي، في صفقة انتقال حرّ، كما نجح في ضم البرازيلي كايو لوكاس «27 عاماً»، بعقد يمتد إلى 3 مواسم مقبلة، حتى عام 2024، من بنفيكا البرتغالي، بعد أن لعب في صفوفه بنظام الإعارة الموسم الماضي، وضم الوحدة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، بينما لم يتعاقد الظفرة مع أي لاعب جديد، لكنه قام بتمديد عقدي لاعبيه، مسلم فايز لموسم واحد، والأرجنتيني المقيم بيدرو، لمدة 3 سنوات، ومثله الجزيرة، الذي لم يضم أي لاعب جديد، مكتفياً بتجديد عقد لاعبه المقيم المتألق عمر تراولي، وتجديد عقد المدرب الهولندي مارسيل كايز.

تجديد

لم يبرم شباب الأهلي أي صفقة جديدة حتى الآن، لكنه قام بتجديد عقود 6 لاعبين، في مقدمهم عمر عبد الرحمن «عموري»، لمدة موسمين، ومهندس خط الوسط ماجد حسن وعبد العزيز صنقور ووليد عباس وسعيد أحمد وماجد ناصر.

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