استطلاع "البيان": 60 % مجموعة «الأبيض» في تصفيات المونديال متوسطة المستوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رأى 60% من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، أن مجموعة المنتخب الوطني الإماراتي، في تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية الحاسمة على طريق التأهل إلى كأس العالم 2022، متوسطة المستوى، مقابل 40%، رأوا أن المجموعة الأولى قوية، وهي التي يتنافس من خلالها «الأبيض»، مع منتخبات إيران والعراق وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية، على الوصول إلى المونديال المقبل، ورأت نسبة 55% من المشاركين بالتصويت عبر حساب موقع «البيان»، أن مستوى منتخبات المجموعة الأولى متوسط، مقابل 45% رأوا أن المستوى قوي، وكانت رؤية نسبة 65% من المشاركين بالتصويت عبر «تويتر»، أن المستوى متوسط، مقابل 35%، رأوا أن المستوى قوي.

الطموح المشترك

ورأى أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، أنه لا يمكن تقييم أي مجموعة بالقوة أو بالسهولة في تلك المرحلة المهمة على طريق الوصول إلى حدث كروي مهم مثل كأس العالم، لأن كل الفرق لديها طموح الوصول للمونديال، وجميع المتأهلين للمرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات الآسيوية، أبطال مجموعات أو أصحاب مركز ثانٍ في المرحلة الثانية من التصفيات، وقطعوا شوطاً طويلاً للوصول إلى تلك المرحلة المهمة.

وقال: «عندما أوقعتنا القرعة في تصفيات المجموعة السابعة للمرحلة الثانية الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، تحدث الجميع عن سهولة المجموعة، في ظل تنافسنا مع منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، وأعتقد أن هذا الأمر كان له تأثير سلبي واضح على الفريق في الدور الأول للمجموعة، وسبباً في معاناتنا لأننا تصورنا أنها مجموعة سهلة. يجب علينا أن لا نعيد هذا التفكير، وعلينا التعامل مع مستويات واقع المنتخبات التي سنواجهها في المجموعة الأولى من المرحلة الحاسمة، ولا نتعامل مع أسمائها».

مميزات المجموعة

وتحدث حماد، عن أهم مميزات وإيجابيات المجموعة الأولى التي يتنافس من خلالها منتخبنا الوطني بهدف الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2023، قائلاً: «هناك مميزات عدة في مجموعتنا، وأبرزها أن معنا 4 منتخبات من منطقة غرب آسيا، وهي منتخبات إيران، سوريا، لبنان والعراق، وجميعها نعرفها جيداً، وسبق أن لعبنا أمامها ودياً ورسمياً كثيراً، مثلما لعبنا ودياً مع العراق أخيراً، والسفر سيكون لمسافات قصيرة، عكس المنتخب الكوري الجنوبي، المرشح الأول للتأهل عن المجموعة إلى المونديال، والذي سيكون عليه السفر مسافات طويلة مرهقة للقاء جميع منافسيه».

وأردف: «المنتخب الوطني كسب دعم ومساندة الشارع الرياضي أخيراً، وهو أمر لا يجب التفريط فيه، وعلى الفريق التمسك بتحقيق النتائج الإيجابية، للحفاظ على هذا الدعم في المرحلة المقبلة».

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