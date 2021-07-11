الحصن يضم 3 مواطنين ومصفوت يتدرب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد دبا الحصن مع ثلاثة لاعبين مواطنين، على رأسهم اللاعب أحمد راشد باتو قادماً من دبا الفجيرة إلى جانب زميله الحارس عبد القميش، واللاعب عبدالقادر علي قادماً من فريق البطائح.

وكانت إدارة دبا الحصن قد أعلنت عن تعاقدها مع المدرب التونسي عثمان النجار ليقود الجهاز الفني للفريق خلال مشوار موسم دوري الدرجة الأولى.

على صعيد آخر تنطلق اليوم تدريبات فريق مصفوت تأهباً للموسم الكروي الجديد حيث يقود التدريبات المدرب الوطني عبد الغني المهري، فيما قرر نادي الفجيرة بقيادة المدرب محمد عبد الله التيمومي بدء التجمع الداخلي يوم 24 يوليو الجاري والاكتفاء بمعسكر داخلي، فيما حدد مجلس إدارة مسافي بدء التجمع في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل بقيادة المدرب الوطني محمد الخديم.

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