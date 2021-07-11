النصر يواجه أغيلاس في ثالث تجاربه الودية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يلتقي النصر فريق أغيلاس الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني في الأول من الشهر المقبل في ثالث تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في إسبانيا.

ويخوض العميد 4 تجارب ودية ضد قرطاجنة في 27 الجاري وأغيلاس في الأول من أغسطس وديبورتيفو ألافيس في السادس من الشهر نفسه، ومن المنتظر أن يخوض العميد أول تجربة ودية بعد 10 أيام وسيتم تحديد الفريق المنافس في وقت لاحق. ووصلت بعثة النصر أمس، إلى مدينة أليكانتي التي ستحتضن الفترة الأولى من المعسكر الخارجي الذي يستمر إلى غاية 7 أغسطس المقبل.

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