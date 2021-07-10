"الشارقة الرياضي" يستعرض ترتيبات فعالية "عطلتنا غير" مع الأندية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ناقش مجلس الشارقة الرياضي ترتيبات إقامة فعالية صيف الشارقة الإفتراضي "عطلتنا غير" المقرر لها خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس المقبل حيث ستقام عن بعد من خلال برنامج زووم للإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وحرصا على السلامة العامة لكل المشاركين في الفعالية التي ستخصص فيها المشاركة للفئة العمرية من 8 إلى 12 عاما من الذكور والإناث بعدد حدد بنحو 100 منتسب في الفعالية التي تضم برامج منوعة بين الرياضة والترفيه والثقافة والمسابقات المختلفة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي تم عقده مع "15" ناديا من أندية الإمارة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بحضور عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس ورؤساء اللجان الثقافية بالأندية ومشرفي النشاط الثقافي بأندية الثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين والشارقة للفروسية والسباق و الشطرنج والثقافة للفتيات والشارقة الثقافي للشطرنج والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة للصقارين والشارقة الرياضي والذيد ومليحة وإتحاد كلباء والمدام ودبا الحصن والبطائح والمدام.

وأكد سعيد علي العاجل الخبير الرياضي المكلف بأعمال رئيس المجلس الحرص على إقامة نسخة مميزة من فعالية صيف الشارقة الإفتراضي حرصا من المجلس على سلامة المشاركين فيها حيث تم وضع خطة عامة للحدث بما يتناسب مع أهميته بالنسبة للنشء حيث تجد "عطلتنا غير" إقبالا مميزا كما حدث في النسخة السابقة التي حققت نجاحا كبيرا.

من جهته قال عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط مع ممثلي أندية الإمارة حيث تم إستعراض العديد من المقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البرنامج من خلال الخطة العامة مثل إهتمامات المنتسبين والإستفادة من خدمات الأندية التخصصية "شراكة" بجانب الإهتمام بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأضاف : سنعمل على رصد التوصيات العامة وإستخلاصها من خلال الإجتماع حيث نثمن جهود كل نادي في التعاون العام مع المجلس من أجل الترتيب المميز لهذه النسخة وتحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذ كل البرامج الموضوعة مسبقا مثل الورش والزيارات الإفتراضية والمسابقات المختلفة والورش التوعوية بما يزيد من حماس المشاركين في النسخة لتحقيق أقصى إستفادة.

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