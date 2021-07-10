راشد بن حمدان يحفّز لاعبي النصر قبل المغادرة لإسبانيا اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

زار الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي مقر النادي أول من أمس، والتقى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مغادرة البعثة صباح اليوم لإسبانيا للدخول في معسكر استعداداً للموسم الكروي الجديد يستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

وكان في استقبال رئيس النادي، عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة شركة الكرة.

وتعد الزيارة الأولى من نوعها بعد صدور قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيساً لنادي النصر الثقافي الرياضي.

وحرص الحضور على الاحتفال بقرار التعيين بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري حيث قاموا بتهنئته رئيساً للنادي، وبالثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متمنين له السداد والتوفيق.

وأكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، دعمه الكامل لمجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل المزيد من الجهد من أجل إعلاء راية نادي النصر في كل المحافل.

كما طالب رئيس النادي لاعبي الفريق الأول بمضاعفة الجهود خلال فترة الإعداد للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهل «العميد» لتحقيق انطلاقة جيدة مع بداية الموسم الرياضي المقبل .

مؤكداً على توفير كل أنواع الدعم والمساندة للنادي ولشركة كرة القدم مشدداً على أن الموسم المقبل يتطلب بذل مجهود أكبر، وتركيزاً مضاعفاً من اللاعبين والجهازين الإداري والفني من أجل المنافسة على كل البطولات والظهور بالشكل الذي يليق بعراقة وقيمة نادي النصر مهد كرة القدم في دولة الإمارات.

بعثة

من جهة أخرى، يترأس سعيد المرّي عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، بعثة «العميد» التي يغيب عنها 4 لاعبين هم محمد فوزي وراشد عمر وعبدالرحمن يوسف بسبب التزامهم بالخدمة الوطنية وحسين مهدي بسبب تواجده مع منتخبنا الوطني الذي يستعد للتصفيات الآسيوية.

وتغادر بعثة النصر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، ثم إلى مدينة أليكانتي التي تستضيف الفترة الأولى للمعسكر لمدة 10 أيام، وسيخصصها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز لرفع معدّل لياقة اللاعبين ثم ينتقل الفريق إلى مدينة مرسية التي تحتضن الفترة الثانية للتحضيرات لمدة 19 يوماً وسيتم التركيز فيها على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية وخوض 4 تجارب ودية.

وسيخوض النصر أول مباراة ودية بداية الأسبوع الثالث للمعسكر في مدينة مرسية مع أحد الفرق المتواجدة هناك خلال هذه الفترة، والمباراة الثانية في الـ 27 من الشهر الجاري ضد فريق قرطاجنة الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني والمباراة الثالثة بداية شهر أغسطس المقبل «سيتم تحديد المنافس في وقت لاحق» أما التجربة الأخيرة سيخوضها «العميد» في السادس من أغسطس أمام ديبورتيفو ألافيس.

وتعود بعثة «العميد» إلى أرض الوطن 8 أغسطس المقبل وسيركن الفريق لراحة قصيرة قبل الدخول في المرحلة الإعدادية الأخيرة بدبي والتي تستمر حتى انطلاق الموسم الجديد.

من ناحية أخرى يسعى النصر لاستكمال ملف التعاقدات بشكل نهائي بضم مهاجم مقيم بقدرات فنية جيدة بإمكانه تقديم الإضافة المطلوبة للفريق ليكون إلى جانب سيباستيان تيغالي.

ويضم النصر 4 لاعبين مقيمين حالياً هم 3 برازيليين كايكي جيسوس «مهاجم» و غابرييل فالنتيني«لاعب وسط» وغلوبير ليما «مدافع» والعراقي محمد مصطفى «مدافع».

وشملت قائمة المغادرين حبيب الفردان «نهاية عقد» حارس المرمى إبراهيم عيسى «انتقال حر للوصل» وجاسم يعقوب «إعارة لخورفكان» والنيجيري المقيم أوناه «إعارة لنادي العروبة» ومهند خميس «انتقال حر لخورفكان» والمقيم البرازيلي طارق نوفاييس.

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