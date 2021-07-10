«الأبيض» في المجموعة الخامسة لتصفيات آسيا تحت 23 سنة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، عن مجموعات قوية ومثيرة، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس الجمعة، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة التي تستضيفها الإمارات، إلى جانب منتخبات سلطنة عمان، الهند وقرغيزستان. فيما ضمت المجموعة الرابعة، منتخبات السعودية وبنغلادش، والكويت مستضيفة المجموعة، إلى جانب أوزبكستان مستضيفة النهائيات، والتي لن يتم احتساب نتائجها في المجموعة.

في المقابل، تشهد المجموعة الأولى تواجد منتخبات سوريا، اليمن، سريلانكا، وقطر الدولة المضيفة، وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيران، لبنان ونيبال، وطاجيكستان الدولة المضيفة، والمجموعة الثالثة منتخبات العراق، أفغانستان، المالديف، والبحرين الدولة المضيفة، والمجموعة السادسة، منتخبات الأردن (الدولة المستضيفة)، وفلسطين وتركمانستان.

وأسفرت قرعة منطقة شرق آسيا، عن وقوع منتخبات أستراليا، الصين، بروناي، وإندونيسيا الدولة المضيفة، في المجموعة السابعة، فيما ضمت المجموعة الثامنة منتخبات كوريا الجنوبية، تيمور الشرقية، الفلبين، وسنغافورة الدولة المضيفة، والمجموعة التاسعة، فيتنام، ميانمار، هونغ كونغ، والصين تايبيه الدولة المضيفة، والمجموعة العاشرة تايلاند، ماليزيا، لاوس، ومنغوليا (الدولة المضيفة)، والمجموعة الحادية عشرة، كوريا الشمالية، اليابان وكمبوديا.

البرنامج المناسب

من جهته، أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أن اللجنة وبالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وضعت برنامجاً مناسباً للمنتخب استعداداً للتصفيات، ويشمل البرنامج تجمعات داخلية وخارجية، وخوض مباريات ودية أمام منتخبات آسيوية، بهدف الإعداد المناسب لهذه التصفيات المهمة.

استضافة

وقال السهلاوي إن اتحاد كرة القدم سيعمل على توفير كل الاحتياجات الخاصة باستضافة مباريات المجموعة الخامسة، من ملاعب تدريب ومباريات ومواصلات وفنادق، وكذلك نظام طبي عالي الجودة يضمن سلامة وفود المنتخبات والاتحاد الآسيوي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والمنظمين، مشيراً إلى أن تجربة الإمارات باستضافة العديد من الفعاليات والأحداث الكروية الماضية أثبتت نجاحاً كبيراً نال إعجاب واستحسان الجميع.

وعلى خط آخر، يواصل منتخبنا الأولمبي سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا.

وجهازه المعاون، وبمشاركة 24 لاعباً، وهم سلطان عادل (اتحاد كلباء)، عبدالله سلطان (بني ياس)، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد، أحمد محمود ويوسف المنصوري (الجزيرة)، راشد سالم، عمر سعيد وسعيد سليمان (حتا)، خلفان النوبي وعمر أحمد (خورفكان)، سعيد عبيد وسعود الحوسني (الشارقة)، عيد خميس، مروان فهد وعبدالله عبد الرحمن (شباب الأهلي)، محمد عباس البلوشي، خالد البلوشي وناصر الشكيلي (العين)، حسين مهدي (النصر)، يوسف المهيري وفارس خليل (الوصل).

15 مقعداً

الجدير بالذكر، إنه يشارك في التصفيات 42 منتخباً، تتنافس خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل الحصول على 15 مقعداً في النهائيات، للانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وتم توزيع المنتخبات في منطقتين جغرافيتين، تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط، في حين تتكون الثانية من 19 منتخباً من منطقتي الشرق وآسيان، وفي منطقة الغرب، تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، وبحيث تضم 5 مجموعات، 4 منتخبات، وتضم المجموعة السادسة، 3 منتخبات، في حين تشهد منطقة الشرق توزيع المنتخبات على 5 مجموعات، من بينها 4 مجموعات، وتضم 4 منتخبات، ومجموعة تضم 3 منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من البحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان والإمارات، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة، مع العلم إنه تم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

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