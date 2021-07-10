الظفرة يبدأ إعداده اليوم بقيادة محمد قويض

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يبدأ الظفرة إعداده للموسم الجديد بالتجمع مساء اليوم في ملعب الفريق بالزعفرانة أبوظبي، تحت قيادة المدرب السوري محمد قويض الذي تم تكليفه بالإشراف على الإعداد دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مواصلته في مهمته التدريبية أو التعاقد مع مدرب أجنبي، حيث تركت إدارة النادي كل الخيارات مفتوحة إلى حين اتخاذ قرار حاسم عقب تكوين شركة كرة القدم في الأيام المقبلة.

وحسب البرنامج الإعدادي الذي أعلن عنه الظفرة، سيبدأ الإعداد اليوم بالتجمع في حضور الجهازين الفني والإداري لشرح برنامج التحضيرات مع بدء الفحوصات الطبية، على أن تستمر التدريبات يومياً عبر معسكر مفتوح في أبوظبي حتى يوم 19 يوليو الجاري ينال بعدها الفريق راحة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ليستأنف المرحلة الثانية من إعداده عبر معسكر داخلي يتخلله أداء عدد من المباريات الودية مع أندية العاصمة والانتقال للعب خارج أبوظبي.

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