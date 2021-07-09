الزمالك يشارك في معرض « رياضة الإمارات في 50 عاما »

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انضم نادي الزمالك المصري إلى قائمة الأندية العربية المشاركة في معرض « رياضة الإمارات في 50 عاما » الذي تنظمه شركة «بي بي للخدمات الرياضية» في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وسيتناول المعرض تاريخ رياضة الإمارات من خلال معرض صور يوثق مختلف المراحل التي مرت بها منذ مرحلة التأسيس حتى الوقت الحالي، كما سيشتمل على أقسام مختلفة تتضمن أجنحة لمختلف الاتحادات الرياضية، وأخرى لمختلف الأندية الرياضية المحلية والعربية.

وتضم قائمة الأندية العربية المشاركة حتى الآن، المريخ والهلال السوادنيين والزمالك، كما تم توجيه الدعوة للأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والنصر والهلال السعوديين.

وأكد عبد الله مراد منسق معرض « رياضة الإمارات في 50 عاما » أن اللجنة المنظمة تلقت خطابا رسميا، أمس، من المدير التنفيذي لنادي الزمالك، د.حسين الشمري، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جناح للنادي المصري وسيتم تخصيص جزء منه لعرض صور أبناء الزمالك الذين خدموا رياضة الإمارات وعرض أفلام وثائقية عن تاريخ النادي.

وختم عبد الله مراد قائلا:" نتطلع لمشاركة الجهات الحكومية و الخاصة في دعم المعرض ورعايته لكونه فرصة استثنائية لإبراز الإرث الرياضي للدولة"

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