منتخبنا في المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

المصدر: وام

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022 عن تواجد منتخبنا الأولمبي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

وسُحبت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة 42 منتخباً تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين بحيث ضمت منطقة الغرب والجنوب والوسط 23 منتخباً في حين ضمت مجموعة منطقتي الشرق وآسيان 19 منتخباً.

وبالنسبة لمنطقة الغرب ضمت المجموعة الأولى منتخبات سوريا، وقطر (الدولة المضيفة)، واليمن، وسريلانكا والمجموعة الثانية منتخبات إيران، وطاجيكستان (الدولة المضيفة)، ولبنان، ونيبال.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق، والبحرين (الدولة المضيفة)، وأفغانستان، والمالديف والمجموعة الرابعة منتخبات السعودية، وبنغلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، وأوزبكستان والمجموعة الخامسة منتخبات الإمارات (الدولة المضيفة)، وعمان، والهند، وقيرغيزستان والمجموعة السادسة منتخبات الأردن (الدولة المضيفة)، وفلسطين، وتركمانستان.

وبالنسبة لمنطقة الشرق ضمت المجموعة السابعة منتخبات أستراليا، والصين، وإندونيسيا (الدولة المضيفة) وبروناي والمجموعة الثامنة منتخبات كوريا الجنوبية، وسنغافورة (الدولة المضيفة)، وتيمور الشرقية، والفلبين والمجموعة التاسعة منتخبات فيتنام، وميانمار، وهونغ كونغ، والصين تايبيه (الدولة المضيفة).

وضمت المجموعة العاشرة منتخبات تايلاند، وماليزيا، ولاوس، ومنغوليا (الدولة المضيفة) والمجموعة الحادية عشرة منتخبات كوريا الشمالية، واليابان، وكمبوديا.

وستقام التصفيات خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل بنظام التجمع حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.

ويستهل منتخبنا مبارياته في التصفيات بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم 27 أكتوبر فيما يواجه منتخب الهند يوم 29 أكتوبر على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة شقيقه المنتخب العُماني يوم 31 أكتوبر المقبل.

وأكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية أن اللجنة وبالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وضعت برنامجاً مناسباً للمنتخب استعداداً للتصفيات التي ستقام في الدولة بشهر أكتوبر المقبل حيث يشمل البرنامج تجمعات داخلية وخارجية وخوض مباريات ودية أمام منتخبات آسيوية بهدف الإعداد المناسب لهذه التصفيات المهمة.

وقال إن اتحاد كرة القدم سيعمل على توفير كل الاحتياجات الخاصة باستضافة مباريات المجموعة الخامسة من ملاعب تدريب ومباريات ومواصلات وفنادق وكذلك نظام طبي عالي الجودة يضمن سلامة وفود المنتخبات والاتحاد الآسيوي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكذلك المنظمين ..مشيراً إلى أن تجربة الإمارات في استضافة العديد من الفعاليات والأحداث الكروية الماضية أثبتت نجاحاً كبيراً نال اعجاب واستحسان الجميع.

وفي سياق متصل يواصل منتخبنا الأولمبي سلسلة تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه المعاون بمشاركة 24 لاعباً هم سلطان عادل (اتحاد كلباء) وعبدالله سلطان (بني ياس) وأحمد فوزي، وعبدالله إدريس، وسالم خيري، وراكان وليد، وأحمد محمود، ويوسف المنصوري (الجزيرة) وراشد سالم، وعمر سعيد، وسعيد سليمان (حتا) وخلفان النوبي، وعمر أحمد (خورفكان) وسعيد عبيد، وسعود الحوسني (الشارقة) وعيد خميس، ومروان فهد، وعبدالله عبدالرحمن ( شباب الأهلي) ومحمد عباس البلوشي، وخالد البلوشي، وناصر الشكيلي (العين) وحسين مهدي (النصر)، ويوسف المهيري، وفارس خليل (الوصل).

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