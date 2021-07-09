«شطرنج الإمارات» إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتوجه بعثة المنتخب الوطني للشطرنج برئاسة عبدالعزيز محمد العبدولي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، واللاعبين سالم عبدالرحمن وعمر نعمان للمشاركة في بطولة كأس العالم للشطرنج 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي في مدينة سوتشي روسيا خلال الفترة من 10 يوليو ـ 08 أغسطس.

والتي تعتبر واحدة من أهم البطولات الفردية على مستوى العالم ويشارك في البطولة نخبة النخبة من اللاعبين المصنفين على مستوى العالم.

وقد أشاد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد بدعم مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج والاستعدادات المتميزة التي تم تنفيذها للاعب سالم عبدالرحمن من خلال معسكر تدريبي داخلي له مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي أليكسي دريف، والأستاذ الدولي الكبير الروماني فيوريل لورداشيسكو.

وأضاف: مشاركة لاعبينا في بطولة عالمية كهذه يشارك فيها 206 لاعبين من أنحاء العالم بدعوة حصرية من الاتحاد الدولي للشطرنج، إنما تدل على تحقيق اتحاد الإمارات للشطرنج مستوى عالمياً إدارياً وفنياً أهلته لثقة المجتمع الشطرنجي الدولي، وهذا ما نسعى له دائماً في مجلس الإدارة وبالتعاون مع إخواننا الأندية أعضاء الاتحاد لتستمر مسيرة الإنجازات لوطننا الغالي، متمنين للاعبينا التوفيق والسداد.

وقال العبدولي: يشارك الاتحاد في البطولة باستحقاق لاعب منتخب الرجال ونادي الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن كونه ضمن أفضل 50 لاعباً تصنيفاً على مستوى العالم، كما تلقى الاتحاد من الفيدا بطاقة تأهل للاعب إضافي للبطولة.

وقد عبر رئيس الفيدا أركادي دفوركوفيتش لاتحاد الإمارات للشطرنج عن تقديره لكل ما يقدمه الاتحاد لدعم نشر الشطرنج في الإمارات ودولياً، وبدورها قدمت اللجنة الفنية بطاقة التأهل للاعب المنتخب الوطني للرجال ونادي الشارقة الأستاذ الدولي عمر نعمان بعد اعتذار اللاعب سعيد اسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وأضاف: الاتحاد الدولي للعبة ينظم البطولة كل سنتين على مستوى العالم، ويتم توجيه الدعوات للاعبين محددين بناء على ترتيبهم عالمياً، ويلتزم اللاعبون بتعليمات خاصة بالبطولة من ضمنها الالتزام بالزي الرسمي وتوقيع عقود المشاركة، وفي هذه البطولة تم التأكيد على الالتزام ببروتوكول الإجراءات الصحية الوقائية المعتمد من اللجنة المنظمة وإجراء فحص PCR للمشاركين قبل المغادرة.

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