«الأبيض» في المجموعة الثانية بمونديال الشاطئية

المصدر: زيوريخ - البيان الرياضي

جرت مساء أمس في زيوريخ قرعة نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها روسيا في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات موزمبيق وإسبانيا وتاهيتي، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي واليابان ، وفي المجموعة الثالثة بيلاروسيا والسلفادور وسويسرا والبرازيل ، والمجموعة الرابعة البرتغال وعُمان والسنغال وأورغواي.

ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب تاهيتي 19 أغسطس، وفي المباراة الثانية يلتقي مع منتخب موزمبيق يوم 21 منه، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب إسبانيا في 23 من الشهر ذاته.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي المقرر له 26 أغسطس، على أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 28 منه، فيما تُلعب المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 29 من الشهر ذاته.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية أن القرعة أسفرت عن مواجهات قوية بين المنتخبات المشاركة في المجموعات الأربع، مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبي الأبيض وقدرتهم على تقديم مستوى فني متميز، والاستمرار في تحقيق إنجازات رياضية جديدة للكرة الشاطئية الإماراتية خلال المشاركة المقبلة في المونديال العالمي.

وأشار إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وحرصه الشديد على إعداد المنتخب بصورة ممتازة من خلال المعسكرات الداخلية وخوض مباريات ودية ، إضافة لإطلاق اتحاد الكرة بطولة دوري كرة القدم الشاطئية في شهر أبريل الماضي .

والتي أسهمت بشكل كبير في رفده بعناصر متميزة تم إشراكها وتجربتها خلال البطولة الودية الدولية التي نظمها اتحاد الكرة في يونيو الماضي بمشاركة منتخبي عُمان والسنغال ، منوهاً إلى أن المنتخب الوطني يواصل تحضيراته في معسكره الداخلي الحالي بدبي استعداداً للسفر والمشاركة في بطولة كأس أوكرانيا الودية التي تُقام في العاصمة كييف للفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري بمشاركة منتخبات أوكرانيا وعُمان وتركيا.

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