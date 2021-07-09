بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في دبي اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الدولة ونجوم وأبطال القارة الآسيوية.

وتقام البطولة على مدار يومين ضمن سلسلة بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن تنظيم بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في هذا التوقيت، واستضافة نجوم القارة على صعيد اللعبة ليس إلا دليلاً إضافياً على ريادة دولة الإمارات وتفوقها في مجال الجوجيتسو.

بالإضافة إلى حرص الاتحاد على التعاون مع شركائه على إثراء أجندة البطولات المحلية والدولية والقارية الأمر الذي يسهم في التطور المستمر لهذه الرياضة وبناء قاعدة من المواهب الطامحة إلى اعتلاء منصات التتويج.

ولفت البطران إلى أن البطولة تجمع العديد من اللاعبين البارزين ما يجعل من النزالات متعة حقيقية، كما تمثل فرصة مميزة لمساعدة اللاعبين على الوقوف على مدى جاهزيتهم ومستوياتهم الفنية، لا سيما مع اقتراب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وهي تعتبر بمثابة حلم لجميع اللاعبين الذين ينشدون التحليق عالياً في هذه الرياضة.

رؤية مشتركة

وقال طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إن البطولة تعد واحدة من أقوى البطولات ضمن دوري الرابطة، وتستعد لاستضافة كوكبة من اللاعبين المحترفين ذائعي الصيت والساعين إلى تعزيز تصنيفهم ورفع معدلاتهم من النقاط وهو ما تتيحه هذه البطولة.

وأضاف البحري إن الرابطة والاتحاد يجتمعان حول رؤية مشتركة تهدف إلى استدامة تطور رياضة الجوجيتسو وازدهارها عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات وأبوظبي. وتقدم بالشكر إلى نادي النصر بدبي على استضافة هذا الحدث المهم.

وتشهد فعاليات اليوم تنافس حاملي الحزام الأزرق من ضمن فئات الشباب والكبار والأساتذة للرجال والسيدات، إضافة إلى منافسات بدون بدلة لحملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود والتي تقتصر على فئة الكبار من الرجال حصراً.

وتنطلق غداً منافسات حملة الحزام البنفسجي لفئة الشباب، إلى جانب منافسات حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود لفئتي الكبار والأساتذة. وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حيث تمنح للفائز بها 1400 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

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