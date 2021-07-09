عجمان يختار صربيا لمعسكره الخارجي

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

قررت إدارة نادي عجمان أن يقيم الفريق معسكره الخارجي بصربيا، استعداداً للموسم الجديد وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الإدارة مع الصربي غوران توفيغدزيتش المدير الفني الجديد لوضع ملامح برنامج الإعداد والذي بدأ في 3 يوليو الحالي.

وتجرى الاتصالات والتنسيق للترتيب للمعسكر الذي تقرر بدايته 23 يوليو الحالي لمدة أسبوعين ويتخلله عدد من المباريات الودية مع عدد من فرق الدوري الصربي. ووقع الاختيار على صربيا من واقع معرفة المدرب غوران بظروف بلده وعلاقاته مع الأندية الصربية لتسهيل التنسيق معها فيما يخص التجارب الإعدادية.

مفاوضات

ومن ناحية أخرى تتفاوض إدارة النادي مع عدد من اللاعبين الأجانب لاستكمال قائمة الفريق وفقاً لرؤية المدرب الذي حرص على متابعة تسجيلات مباريات الفريق في الموسم الماضي بشكل دقيق لا سيما بعد الموقف الذي مر به الفريق ونجا من الهبوط بصعوبة وهو ما دفعه للتعاقد مع المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش بجانب صفقات المواطنين طارق الخديم لاعب خط الوسط قادماً من الشارقة والظهير الأيسر سعود سعيد قادماً من العروبة وكلاهما لمدة موسمين.

وتتركز التعاقدات المقبلة في الهجوم والوسط ولا زالت المفاوضات جارية مع فراس بالعربي لاعب الفجيرة السابق، وعدد من اللاعبين في دورينا والذين أنهوا علاقاتهم مع أنديتهم، وتخطط إدارة عجمان لحسم كل الصفقات قبل السفر للمعسكر الخارجي بهدف تحقيق الانسجام المطلوب للاعبين في وجود جهاز فني جديد.

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