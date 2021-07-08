راشد بن حمدان للاعبين: الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد لإعلاء راية النصر

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي بزيارة مقر النادي مساء اليوم حيث كان في استقباله عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وسعادة عبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، والسادة أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة، وعدد كبير من مسؤولي النادي.

تعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بعد صدور قرار تعيين الشيخ راشد بن حمدان رئيساً لنادي النصر الثقافي الرياضي، هذا وقد حرص الحضور على الاحتفال بقرار التعيين بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري حيث قاموا بتهنئته بالثقة الغالية التي أولاها إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) متمنين له السداد والتوفيق.

هذا وقد التقى الشيخ راشد بن حمدان رئيس النادي، مجلس إدارة شركة الكرة، وأكد لهم ثقته ودعمه الكامل لمجلس إدارة الشركة برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل المزيد من الجهد من أجل إعلاء راية نادي النصر في كل المحافل.

كما طالب رئيس النادي لاعبي الفريق الأول بمضاعفة الجهود خلال فترة الإعداد للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهل العميد لتحقيق انطلاقة جيدة مع بداية الموسم الرياضي المقبل، مؤكداً على توفير كافة أنواع الدعم والمساندة للنادي ولشركة كرة القدم، مشدداً على أن الموسم المقبل يتطلب بذل مجهود أكبر، وتركيزا مضاعفا من اللاعبين والجهازين الاداري والفني من أجل المنافسة على كافة البطولات والظهور بالشكل الذي يليق بعراقة وقيمة نادي النصر مهد كرة القدم في دولة الإمارات.

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